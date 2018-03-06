انتقاد به شیوه طرح خروج دام/ اراضی جدیدی برای آزادراه واگذار نشد

سید وجیه اله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح خروج دام از جنگل اظهار داشت: نفس طرح خروج دام کاری خوبی بوده چراکه جنگل یا جای دام است و یا جای سایر پتانسیلها و امکان جمع همه اینها کنار هم وجود ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان، اقدام صورت گرفته برای خروج دام را خوب برشمرد و خاطرنشان کرد: اما بهعنوان فردی که در اجرای کار بودهام به شیوه اجرای آن اعتراض دارم.
وی پاک کردن صورتمسئله خروج دام را کار درستی نیست ندانست و بر انجام اقدام خروج یا ساماندهی دامها از جنگل ـکید کرد و افزود: شاید در این امر وقفه افتد اما شاید روزی برسد که همه بر این امر اذعان کنند که کار درستی بوده و در تمام کشورها این اتفاق افتاده است.
وی بابیان اینکه املای ننوشته غلط ندارد، گفت: اگر ما را زیر سؤال میبرید، باید توجه داشته باشید که هیچوقت و در هیچ جای دنیا منابع طبیعی نمیتواند بهتنهایی مشکلات خود را حل کند..
این مسئول با اشاره به اینکه ما در قانونگذاری، اجرا و پیشبرد تعهدات تنها بوده و بهتنهایی قادر به انجام کار نیستیم، افزود: اگر همه دستگاهها و مردم کمک نکند و فرهنگسازی انجام نشود، هیچ کاری در منابع طبیعی اجرا نمیشود و ما نیز نمیتوانیم دور منابع طبیعی دیوار بکشیم.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان با تأکید بر اینکه در خروج دام همه از قانونگذاری، اعتبار تا اجرا باید کمک کنند، خاطرنشان کرد: کار بهتنهایی انجام نمیشود و انتقاد بدون ارائه پیشنهاد برای اصلاح کار درستی نیست.
وی با اعتراف بر انجام ضعیف این کار، بیان کرد: بهاندازه بضاعتی که به ما داده شد، کار میکنیم و عدم موفقیتها باید ریشهیابی شود.
موسوی با انتقاد از جزیرهای نگاه کردن به امور، گفت: اگر به این امر معتقدید که دام باید در جنگل بماند، دلایل خود را ارائه دهید و اگر بر خروج دام معتقدید و بر اجرا انتقاد دارید، پیشنهاد و راهکار خود را ارائه دهید تا اشتباهات قبل را تکرار نکنیم.
دوسوم دام از جنگل خارج شد
وی بابیان اینکه کسی نمیتواند مدعی موفقیت در همه امور باشد، به تعداد کم پرسنل و امکانات عرصه گسترده منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: ما بیش از دوسوم دام را خارج از جنگل کردهایم و پروندههای زیادی در محاکم قضایی داریم که برای ما بسیار هزینهبر است.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان بابیان اینکه قانون اراضی ۱۰ هکتاری مصوب سال ۴۸ بوده و تا سال ۵۰ رصد و از سال ۵۰ تا ۵۴ طرح تهیه،اجرا و عمده اسناد منتقل شد، ادامه داد: این اراضی ملی نیست بلکه اراضی شخصی با تعیین کاربری مشخص است.
وی بابیان اینکه ما با توجه به توان خود در رابطه با متخلفین این طرح، پرونده در محاکم قضایی تشکیل دادیم، گفت: بسیاری خلعید شده و از برخی دستگاهها که با موازی کاری بهجای ما تصمیم گرفتند نیز شکایت کردهایم و وظیفه خود را در رابطه با این اراضی فراموش نکردهایم.
حدنگاری اراضی ملی سال آینده تکمیل می شود
موسوی بابیان اینکه در سال گذشته و امسال تمام همت خود را برای اتمام حدنگاری اراضی برای مبارزه با زمینخواری انجام دادهایم و تاکنون ۸۰ درصد آن انجامشده، ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده، کل حدنگاری غرب استان علیرغم عدم اعتبار مستقیم انجام گردد.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان در رابطه با واگذاری اراضی آزادراه تهران – شمال، گفت: اصلاحاتی طی سه سال گذشته صورت گرفت، بخشی عودت داده و بخشی هم با توافق وزاتخانه با بنیاد مسکن مقرر به واگذاری شد اما ما عرصه جدیدی بابت این کار واگذار نکردهایم.
وی آفت شبپره شمشاد را وارداتی اعلام کرد و افزود: تفسیرهای مختلفی در رابطه با جوانه زدن شمشاد وجود دارد اما اگر درخت به فاصله نزدیک به بهار قطع شود، جوانه خواهد زد و ما باید منتظر باشیم که آیا این رویش ادامه مییاید یا خیر، چراکه اگر ریشه هنوز زنده است جوانه زدن باید دائمیتر باشد.
وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، گفت: ما آنقدر به نهالکاری و توزیع رایگان نهال ادامه میدهیم تا همه به اهمیت نهالکاری پی برند.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان مازندران متولی آزادسازی اراضی ساحلی را طبق قانون سازمان منابع طبیعی دانست و افزود: آزادسازی هزینهبر بوده و در این راه شهرداری هزینه کرده است اما این هزینه کرد دال بر مالکیت شهرداری نخواهد بود و هزینه و مالکیت دو امر جدا هستند.
وی با اعلام اینکه ما به نمایندگی از دولت این اراضی را متصرف میشویم و هیچکس حق مالکیت ندارد، گفت: منابع طبیعی اراضی آزادشده را در اختیار عموم قرار میدهد تا همه مردم منطقه از آن استفاده کنند و در قبال هزینه کرد شهرداری برای آزادسازی اراضی ساحلی، اولویت فرصت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال با شهرداری خواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان مازندران به ادامه روند آزادسازی اراضی اشاره کرد و افزود: نیت ما آزادسازی کل اراضی متصرفی اعم از دولتی و خصوصی است و تقریباً یکسوم اراضی آزادشده در بخش دولتی بوده و برای ما بخش دولتی و خصوصی باهم فرقی ندارد.
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