به گزارش خبرگزاری مهر، این دور از گفت‌وگوهای اسلام و بودیسم با حضور میهمانانی از ایران، سریلانکا و میانمار و حدود یکصد نفر از شخصیت‌های عالیرتبه مذهبی و دینی بودائی و مسلمان تایلندی در دانشگاه چولالانگکورن ـ قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشگاه تایلند با بیش از ۱۰۰ سال سابقه فعالیت برگزار خواهد شد.

این نشست دو روزه با محوریت تفاهم و بردباری دینی و مذهبی و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و برای آشنایی هرچه بیشتر دانشمندان دینی هر دو آیین و دین نسبت به ویژگی‌ها و خصوصیات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری یکدیگر برگزار می‌شود.

معاون قائم‌مقام وزیر فرهنگ تایلند، نماینده شیخ‌الاسلام تایلند و مشاور پادشاه در امور مسلمانان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند، رییس دانشگاه چولالانگکورن، روحانیون عالیرتبه و ارشد بودایی از میانمار و سریلانکا و تعداد زیادی از متفکرین و دانشمندان دینی مسلمان و بودایی تایلند از جمله شرکت‌کنندگان این نشست هستند.

دور پیشین این دور از گفت‌وگوها دی‌ماه ۱۳۹۳ با حضور تعدادی از شخصیت‌های مذهبی بودایی از تایلند، میانمار و سریلانکا در تهران به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.