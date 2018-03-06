  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

عرصه بر قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ تر خواهد شد

عرصه بر قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ تر خواهد شد

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: عرصه قاچاق در هرمزگان بر قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بیان داشت: پرونده هایی که از مجموعه مرزبانی استان در این خصوص به دادگستری و دستگاه قضایی ارسال می‌شود خارج از نوبت بررسی خواهد شد و قاچاقچیان بدانند که با همت این مرزبانان و دلیرمردان حمایت دستگاه قضایی عرصه بر آنها تنگ و تنگ تر خواهد شد.

وی خطاب به قاچاقچیان افزود: قاچاقچیان بی شک در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد و هیچگاه قاچاق برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود و تمامی مجازات‌های بازدارندهبرای آنها قابل اجرا خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از مرزنشینان غیور و مسلمانان خواست که با اعلام اخبار به موقع و شناسایی افراد و سر باندهای قاچاق کالا به نیروهای دریابانی، آنان را در مبارزه با این پدیده شوم یاری دهند و از مصرف این مسکرات به جد پرهیز کنند تا بازار قاچاق از بین برود.

حجت الاسلام اکبری از همه نیروهای پرتلاش مرزبانی استان هرمزگان تقدیر و تشکر کردند و اعلام کرد: همه ما می‌دانیم که سختی کار دریابانی بر هیچ کس پوشیده نیست و نتیجه این سختی ها این است که کشفیات بسیار خوبی در حوزه انواع کالای قاچاق صورت گرفته است.

کد مطلب 4244676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها