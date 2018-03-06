عرصه بر قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ تر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بیان داشت: پرونده هایی که از مجموعه مرزبانی استان در این خصوص به دادگستری و دستگاه قضایی ارسال می‌شود خارج از نوبت بررسی خواهد شد و قاچاقچیان بدانند که با همت این مرزبانان و دلیرمردان حمایت دستگاه قضایی عرصه بر آنها تنگ و تنگ تر خواهد شد.

وی خطاب به قاچاقچیان افزود: قاچاقچیان بی شک در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد و هیچگاه قاچاق برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود و تمامی مجازات‌های بازدارندهبرای آنها قابل اجرا خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از مرزنشینان غیور و مسلمانان خواست که با اعلام اخبار به موقع و شناسایی افراد و سر باندهای قاچاق کالا به نیروهای دریابانی، آنان را در مبارزه با این پدیده شوم یاری دهند و از مصرف این مسکرات به جد پرهیز کنند تا بازار قاچاق از بین برود.

حجت الاسلام اکبری از همه نیروهای پرتلاش مرزبانی استان هرمزگان تقدیر و تشکر کردند و اعلام کرد: همه ما می‌دانیم که سختی کار دریابانی بر هیچ کس پوشیده نیست و نتیجه این سختی ها این است که کشفیات بسیار خوبی در حوزه انواع کالای قاچاق صورت گرفته است.