سهام آسیایی با کمرنگ شدن وحشت از جنگ تجاری تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه پس از آن که ترامپ با فشارهای رو به رشدی از سوی متحدان سیاسی خود مواجه شد تا از طرح تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم عقب‌نشینی کند، نگرانی‌ سرمایه‌گذاران درباره وقوع یک جنگ تجاری قریب‌الوقوع، فروکش کرد و سهام آسیایی تا حدی تقویت شد.

حال‌وهوای بازار با ایجاد یک دولت ائتلافی در آلمان که منجر به تقویت یورو و کاهش ریسک در اروپا شد، بهبود یافت. این اتفاق باعث شد تاثیر «بدون برنده قطعی بودن» نتایج انتخابات ایتالیا، تنها به فروش سهام و اوراق قرضه در همین کشور محدود شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج ژاپن ۱.۳ درصد جهش کند و نیکی ژاپن یک روز پس از این که به کمترین میزان ۵ ماهه خود رسید، ۲.۳ درصد جهش کند.

سهام کره‌جنوبی حتی با این که این کشور بیشترین صادرات فولاد را در منطقه به آمریکا دارد و از تعرفه‌های ترامپ بیشترین آسیب را خواهد دید، امروز تمام ضررهایی را که پس از اعلام این تعرفه‌ها ثبت کرده بود جبران کرد.

شاخص گسترده‌تر ام‌اس‌سی‌آی از سهام جهان، پس از این که روز دوشنبه روند ۴ روز افت خود را با سودی ۰.۷ درصدی تغییر داد، امروز ۰.۳ درصد رشد کرد.

در معاملات دیشب وال‌استریت هم سهام آمریکا تمام ضررهای متحمل شده خود پس از اعلام برنامه تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ، را جبران کرد.

روز دوشنبه رهبران جمهوری‌خواه نظیر پاول رایان و کوین بردی فشارها بر ترامپ را افزایش دادند تا در مورد برنامه خود تجدید نظر کند.

انتظار می‌رود ترامپ تعرفه‌های برنامه‌ریزی شده خود را این هفته نهایی کند، درحالی که برخی ناظران آشنا با روند کار می‌گویند که این می‌تواند تا هفته آینده به طول بی‌انجامد.

در بازار ارز، یورو نرخ خود را بهبود بخشید و از کمترین میزان ۷ هفته‌ای خود که در روز پنج‌شنبه با نرخ ۱.۲۱۵۴۵ دلار ثبت کرده بود، فاصله گرفت تا در نرخ ۱.۲۳۵۲ دلار معامله شود.

دلار در برابر ین ۰.۲ درصد بالا آمد و به نرخ ۱۰۶.۴۱ ین رسید. دلار روز جمعه به کمترین میزان ۱۶ ماهه ۱۰۵.۲۴ین رسیده بود.