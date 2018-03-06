فعالیت گمرک پلدشت ۲۴ ساعته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فامیل سیداف صبح سه شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود روابط اقتصادی و تجاری خوب بین نخجوان و ایران افزود: تجار نخجوان بسیار علاقمند به همکاری و توسعه روابط تجاری با ایران بویژه با استان های آذربایجان غربی و شرقی هستند.

وی به موضوع ۲۴ ساعته شدن گمرک پلدشت نیز اشاره کرد و گفت: هم ایران و هم نخجوان بدنبال شبانه روزی شدن فعالیت های گمرک پلدشت هستند که تحقق این موضوع می تواند روابط تجاری دو کشور را توسعه بخشد.

وزیر اقتصاد نخجوان همچنین با استقبال از برگزاری نمایشگاههای مشترک میان نخجوان و آذربایجان غربی گفت: برگزاری این نمایشگاه ها باعث تحکیم و توسعه روابط تجار دو کشور می شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار بر ضرورت بسترسازی در جهت توسعه روابط و گسترش مناسبات میان آذربایجان غربی و نخجوان تاکید کرد و گفت: روابط تجاری و اقتصادی خوبی بین جمهوری نخجوان و آذربایجان غربی وجود دارد که باید در جهت توسعه هرچه بیشتر این روابط تلاش نماییم.

محمد مهدی شهریاری به پتانسیل ها و ظرفیت های استان در حوزه های مختلف نیز اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، دامداری، تولید عسل و صنایع تبدیلی توان بالایی دارد؛ آمادگی داریم که در این زمینه ها با نخجوان همکاری های مشترک داشته باشیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد تسهیلات گمرکی بیشتر میان ایران و نخجوان گفت: باید با همکاری های دوجانبه در جهت ارتقای ظرفیتهای موجود و تسهیل امور گمرکی گام برداریم.