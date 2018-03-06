همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح سه شنبه که این همایش به همت دانشکده خبر شیراز برگزار می شود، ابتدا رئیس این دانشکده با اشاره به اینکه چندین ماه از روند شکل گیری دبیرخانه می گذرد و پیش همایش هایی نیز به واسطه این رویداد ادبی شکل گرفت، اعلام کرد: برای نخستین بار مقالات برگزیده همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه می شوند.

محمود شاکر در ادامه برگزاری همایش بین‌المللی «ادبیات: زبان همدلی» را آغازی برای یادآوری این نکته دانست که همدلی نیاز کنونی ماست و بزرگان عرصه ادبیات در شیراز جمع شوند و این شهر فرهنگی به عنوان پایلوت ادبیات کشور گوشزد گردد.

وی برگزاری اینگونه همایش ها را در شیراز استمرار نقش آفرینی این شهر در ایجاد همدلی دانست و گفت: دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان همدلی با برنامه های منسجم تر در سال آینده برگزار می شود.

شاکر با اعلام اینکه مقدمات کار را برای دومین همایش پس از همایش اول آغاز می شود افزود: دومین همایش قطعا با در نظر گرفتن کاستی های گام نخست، با کیفیت بهتر و مهمانان خارجی بیشتر در شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوم همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» با حضور هیئت رئیسه متشکل از پروفسور وارطان وسکانیان، علی محمدی، محمود شاکر و عظیم جباره از ساعت ۱۰.۴۵ آغاز می شود که در این بخش دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، از دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع «همدلی و جهانی شدگی در شعر معاصر جهان با تکیه بر پاوند، الیوت و پاز»، دکتر سید احمد پارسا از دانشگاه کردستان پیرامون «شیرکو بیکس، سفیر آشتی، آزادی و انسانیت»، دکتر باقری صدری نیا از دانشگاه تبریز با از «شهریار شاعر صلح و دوستی» سخن به میان خواهد آورد و دکتر سید مهدی خیراندیش از دانشگاه پیام نور شیراز پیرامون «بازتاب آموزه های رواداری و انسانی عرفان در جریان و ادبیات فارسی» سخنرانی می کند.