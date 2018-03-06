محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه روز گذشته ماموران پاسگاه فولادمحله و محیط‌زیست در پی خبری مبنی برشکار در روستای رودبارک بلافاصله به محل اعزام شدند، ابراز داشت: با توجه به شناسایی شدن شکارچی ضمن مشاهده آثار خون فرضیه انجام شکار غیر مجاز قوت گرفت که در نهایت ماموران موظف با هماهنگی مقام قضایی وارد منزل شکارچی شدند.

وی بابیان اینکه شکارچی متخلف قبل از رسیدن ماموران گریخته بود، افزود: با وارد شدن به منزل شکارچی سه لاشه کل کشف و ضبط شد و قانون در این‌ موارد هیچ‌گونه مماشاتی با شکارچیان نداشته و با متخلفان به طور جد برخورد می‌شود.

رئیس اداره محیط‌زیست مهدی‌شهر بابیان اینکه قانون مجازات سنگینی را برای شکارچیان غیر مجاز تعیین می‌کند، ابراز داشت: از همه مردم و طبیعت دوستان تقاضا داریم به محض مشاهده موارد مشکوک بلافاصله یگان محیط‌زیست را در جریان قرار دهند تا در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی شود.