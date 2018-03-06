۴۰ دانشجوی نمونه کشوری معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه بیست و ششمین دوره جشنواره «دانشجوی نمونه» امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۹۶ با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای بهداشت و علوم، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

جشنواره دانشجوی نمونه کشوری هر ساله با اهداف الگوسازی از دانشجویان نمونه، ترویج فرهنگ علم‌آموزی و پژوهش‌گری، ارتقاء انگیزه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در میان ایشان، تشویق دانشجویان به پرورش همزمان ابعاد متعدد شخصیتشان در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی و اخلاقی، هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی-پژوهشی (مقالات، تالیف کتب، طرح‌های پژوهشی برگزار می شود.

در بیست و ششمین دوره این جشنواره که به میزبانی وزارت بهداشت برگزار می شود از ۱۳ دانشجوی برگزیده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۷ دانشجوی برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی می‌شود.

ثبت نام این دوره از جشنواره از نیمه دوم مهرماه آغاز شد و تا سوم آبان ماه به طول انجامید که در این مدت در مجموع چهار هزار و ۶۲۴ دانشجو در این جشنواره ثبت نام کردند که تنها هزار و ۶۱۶ نفر از این تعداد نسبت به تکمیل و ثبت مدارک خود در سامانه جشنواره اقدام کردند.

یک‌ هزار و ۶۱ نفر از ثبت‌نام کنندگان بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه از دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و ۵۵۵ نفر نیز دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند.