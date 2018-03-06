دیدار رئیس کمیته ملی المپیک با رئیس فدراسیون جهانی پدل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، دانیل الخاندرو پاتی رئیس فدراسیون جهانی پدل که روز گذشته و به دعوت سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش کشورمان وارد ایران شد صبح امروز با حضور در کمیته ملی المپیک ضمن دیدار با مسئولین این کمیته ابراز امیدواری کرد تا بزودی ایران را بعنوان پایگاه توسعه این رشته در منطقه معرفی و حمایت نماید.

در ابتدای این دیدار صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم و آرزوی اقامتی خوش در تهران اظهارداشت: ما در ایران در حوزه ورزش سه هدف را دنبال می کنیم؛ اولی بحث هویت و غرور ملی است که جامعه نسبت به این موضوع بسیار حساس است. بطور مثال شبی که مشخص شد تیم فوتبال ایران به جام جهانی راه یافته شور و نشاطی وصف ناپذیر در کشورمان شکل گرفت. بنابراین ورزش را فراتر از مدال و رقابت و قهرمانی می دانیم و اعتقاد داریم عاملی است برای غرور ملی.

وی ادامه داد: نکته دوم هم این است که جمعیت جوانی داریم و توسط ورزش می توانیم جامعه را در مسیر درست و عقلانی برای تخلیه نشاط اجتماعی قرار دهیم. نکته پایانی هم بحث رقابت پذیری ورزش در این جامعه بزرگ و علاقمند به ورزش است.

صالحی امیری یاد آور شد: این موارد را اعلام کردم تا متوجه شوید که توسعه ورزش بخصوص در رشته های نوظهوری همانند اسکواش و پدل که رشته هایی جذاب، مخاطب پذیر و کم هزینه ای بوده که برای ما خیلی مهم است. علیرغم توجه به اینکه باید محیطهای ورزشی استانداردی داشته باشیم اما به این نکته هم توجه داریم که رشته ای همانند پدل را می توانیم در تمامی محلات شهر و روستا بمنظور توسعه ورزش، ابتدا همگانی و عمومی و در نهایت در بعد قهرمانی گسترش دهیم.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به ظرفیت موجود در فضاهای شهری زیر نظر شهرداری تهران اظهار داشت: خوشبختانه ارتباط خوبی با شهرداری تهران داریم و مطمئنا با قول مساعد حمایتی شما از این رشته در ایران می توانیم پیگیری های لازم را برای ایجاد پایگاههای پدل و اسکواش در اماکن عمومی و مجموعه های فرهنگی و ورزشی زیر مجموعه شهرداری انجام دهیم.

وی در پایان گفت: اخیرا با قهرمانان این فدراسیون دیداری داشتم که نشان دهنده انگیزه بالا، شادابی و موفقیت آنان بود. این اطمینان را به شما می دهم کگه سال 2018 و 2019 با حمایت دوجانیه ما و فدراسیون جهانی، سالهای موفقیت و توسعه این رشته در کشور ایران باشد.

در ادامه نشست شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از این رشته در کمیته المپیک خواستار اعطای نمایندگی و پایگاه منطقه ای این رشته به فدراسیون ایران شد.

شهنازی با اشاره به ظرفیت خوب فدراسیون ایران ابراز داشت: خوشبختانه مسئولین فدراسیون اسکواش ایران ارتباط خوبی را در آسیا و بخصوص منطقه ایجاد کرده اند که از این پتانسیل برای توسعه رشته خود می توانید استفاده کنید. کمیته ملی المپیک از این اقدام حمایت خواهد کرد و در صورت نیاز می توان از ارتباط خوبی که با مسئولین شورای المپیک آسیا هم داریم در این خصوص استفاده کنیم.

در ادامه نشست رییس فدراسیون جهانی پدل از فرصتی که کمیته ملی المپیک برای این دیدار ترتیب داده بود تقدیر و تشکر کرد و ابراز داشت: خیلی خوشحالم که به این کشور تاریخی و البته شهری پرتکاپو و جنب و جوش آمده ام. فدراسیون ایران در زمینه اسکواش جزو فدراسیونهای موفق منطقه است و شکی نداریم که پدل را نیز همانند اسکواش بزودی گسترش و توسعه خواهد داد.

وی یاد آور شد: من خودم عاشق ورزش هستم و با دیدن مدیران و مسئولان علاقمندی همچون شما انگیزه ام برای کار و حمایت دوچندان می شود. رئیس فدراسیون ایران همیشه از حمایت های خوب کمیته ملی المپیک از این فدراسیون تعریف کرده و من بابت این موضوع از شما تشکر می نمایم. دانیل الخاندرو پاتی در پاسخ به صحبتهای دکتر صالحی امیری مبنی بر توجه بیشتر به این رشته در ایران گفت: مطمئنا بعنوان فدراسیون جهانی این رشته به دنبال توسعه و مطرح کردن این رشته هستیم تا بتوانیم همانند رشته های المپیکی تمام کشورهای دنیا را به پرداختن به این رشته ترغیب کنیم. حال کشور شما جزو پیشگامان این رشته به حساب می آیید و بی شک از نظر ما هم مورد حمایت ویژه خواهد بود. هم در برنامه های آموزشی و هم توسعه ای و قهرمانی و اعطای میزبانی توجه خاصی به ایران خواهی داشت.

در پایان این نشست مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش و پدل نیز ضمن معرفی اعضای هیات رئیسه خود که در این نشست حضور داشتند ضمن قدردانی از حمایت های کمیته ملی المپیک و نظر مثبت مسئولان جهانی پدل از سفر به ایران ابراز داشت:بدون تردید فدراسیون اسکواش ایران می تواند با حمایت های لازم فدراسیون جهانی و مسئولان ورزشی کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این رشته در داخل کشور، منطقه و قاره آسیا داشته باشد و بدون تردید حضور ایرانیان در پست های مختلف فدراسیون جهانی و آسیایی کمک بسزایی به ما در دستیابی به این هدف بزرگ خواهد کرد.

همچنین در این نشست خوزه آنتونیو گوترز و دیگو مایرس رئیس کمیته آموزش و مسئول کمیته توسعه فدراسیون جهانی و اشکان ابراهیمی رییس کمیته پدل نیز حضور داشتند.