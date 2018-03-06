محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بارش ها و چشم اندازی جوی استان طی چندماه آینده گفت: بارش میانگین استان در ادامه فصل زمستان نزدیک به نرمال و احتمالا ۴۰ تا ۷۰ میلی متر و کمتر از سال گذشته پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دامنه بارش نرمال ادامه زمستان ۶۰ تا ۸۰ میلی‌متر بوده و مقدار بارش استان طی مدت یاد شده در سال گذشته ۹۲میلیمتر و ۲۰ درصد بیش از نرمال است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص دمای هوای استان نیز گفت: روند دما در ادامه زمستان و از فروردین تا میانه بهار سال آینده ۱ تا ۱.۵ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بارش فصل بهار ۹۷ کمی کمتر از نرمال و احتمالا ۸۰ تا ۱۱۰ میلیمتر و کمتر از سال گذشته پیش بینی می شود.

این مسئول گفت: هرچند بخشی از کمبود بارش سال آبی جاری در انتهای بهمن جبران شد اما با توجه به چشم انداز ۲ ماه آینده که گرایش به بارش کمتر از نرمال وجود دارد، باید همچنان برنامه ریزی ها با رویکرد کمبود آب و خشکسالی باشد.