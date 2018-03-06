  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

کاهش میزان بارش‌های زمستانی در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته

کاهش میزان بارش‌های زمستانی در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از کاهش میزان بارش‌ها در استان طی زمستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بارش ها و چشم اندازی جوی استان طی چندماه آینده گفت:  بارش میانگین استان در ادامه فصل زمستان نزدیک به نرمال و احتمالا ۴۰  تا ۷۰ میلی متر  و کمتر از سال گذشته پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دامنه بارش نرمال ادامه زمستان ۶۰ تا ۸۰ میلی‌متر بوده و مقدار بارش استان طی مدت یاد شده در سال گذشته ۹۲میلیمتر و ۲۰ درصد بیش از نرمال است.

 مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص دمای هوای استان نیز گفت: روند دما در ادامه زمستان و از فروردین تا میانه بهار سال آینده ۱ تا ۱.۵ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

 وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بارش فصل بهار ۹۷ کمی کمتر از نرمال و احتمالا ۸۰  تا ۱۱۰ میلیمتر و کمتر از سال گذشته پیش بینی می شود.

این مسئول گفت: هرچند بخشی از کمبود بارش سال آبی جاری در انتهای بهمن جبران شد اما با توجه به چشم انداز ۲ ماه آینده که گرایش به بارش کمتر از نرمال وجود دارد، باید همچنان برنامه ریزی ها با رویکرد کمبود آب و خشکسالی باشد.

کد مطلب 4244693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه