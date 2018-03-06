برخی فرهنگ و رسوم رایج در جامعه مغایر تعالی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هاشم بهشتی صبح سه شنبه در دومین انتخابات هیئت رئیسه جمعیت بانوان فرهیخته استان اردبیل تصریح کرد: متاسفانه رسوم و تجملاتی در سطح جامعه متداول شده که به هیچ عنوان ارتباطی با آموزه های دین اسلام ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال تجملات قابل توجه در مهریه و ازدواج شکل گرفته که لازم است آموزه های اسلام در سطح جامعه اطلاع رسانی شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بخش قابل توجهی از مسئولیت جامعه را متوجه فرهیختگان فرهنگی دانست و خواستار توجه بانوان فرهیخته به تربیت فکری جامعه تاکید کرد.

بهشتی با بیان اینکه بانوان نقش کلیدی در تربیت فکری و عقیدتی خانواده ها دارند، ادامه داد: انتظار می رود بانوان فرهیخته در مجالس و مراسمات به انتقال آموزه های اخلاقی در جامعه کمک کنند.

وی وظیفه فرهیختگان را تقویت ایمان مردم دانست و افزود: با شکل گیری ضدفرهنگ ها، فرهنگ سازی بر اساس تعالیم دین مبین اسلام ضرورت ویژه دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و بیان داشت: لازم است برای تربیت نسل آینده از این آموزه دین اسلام بهره گرفت.