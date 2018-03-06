درخت دوستی شهرهای اصفهان و موستار کاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار شهر موستار کشور بوسنی هرزگوین در حاشیه این مراسم درختکاری، اظهار کرد: از اینکه برای نخستین بار در شهری مانند اصفهان حضور پیدا می کنم بسیار خرسندم.

وی با بیان اینکه دیدن شهری زیبا مانند اصفهان با قدمتی طولانی و ابنیه تاریخی متعدد برای من بسیار جالب و شگفت انگیز است، تصریح کرد: موستار نیز شهری قدیمی با پیشینه ای تاریخی در کشور بوسنی و هرزگوین است.

بشلیچ بیان داشت: با وجود جاذبه ها و ابنیه تاریخی موجود در شهر اصفهان به همشهریان خود در موستار پیشنهاد می کنم به اصفهان سفر کنند.

وی روابط میان دو کشور ایران و بوسنی و هرزگوین را بسیار مناسب و دوستانه ذکر کرد و افزود: به دنبال امضای قرارداد خواهرخواندگی با اصفهان هستیم.

شهردار موستار با اشاره به روز درختکاری در ایران و در پاسخ به این سوال که آیا چنین روزی در شهر موستار نیز وجود دارد، افزود: ما چنین روزی نداریم اما این فرصت برای مهمانان خارجی وجود دارد که در پارک مرکزی شهر، درختی را به عنوان نماد دوستی بکارند.

وی اضافه کرد: امیدوارم این درخت نیز در اصفهان تا سال ها به عنوان نماد دوستی و همکاری دو شهر به یادگار باقی بماند. من نیز قول می دهم که در پارک مرکزی شهرمان درختی با نام اصفهان کاشته شود.

بشلیچ تأکید کرد: طی روزهایی که در اصفهان حضور داشتم از نهادهای مرتبط با مسائل زیست محیطی شهرداری بازدید کردم تا زمینه همکاری میان دو شهر فراهم شود. زیرا تفاوت های آب و هوایی و اقلیمی میان دو شهر نمی تواند دلیلی برای عدم همکاری در این زمینه باشد.

عقد خواهرخواندگی بستر ساز صلح و دوستی میان شهرهاست

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در حاشیه مراسم درختکاری شهردار موستار اظهار کرد: بازدید شهردار موستار از اصفهان می تواند به عقد خواهرخواندگی میان دو شهر منجر شود.

مهدی مزروعی تصریح کرد: فلسفه خواهرخواندگی، گفت و گوی میان مردم کشورها فارغ از مناسبات خاص دیپلماتیک بوده و بسترساز صلح و دوستی میان مردم شهرهای مختلف دنیاست. از کنار این موضوع می توان روابط اقتصادی، روابط میان دانشگاهیان و فرهنگیان و روابط گردشگری میان شهرها را نیز با برنامه ای مدون و طراحی شده برقرار کرد.

وی موستار را مانند اصفهان شهری قدیمی با سابقه ای تاریخی ذکر کرد و افزود: پل تاریخی موستار به عنوان نماد این شهر دارای سابقه ای دیرینه و تاریخی است. همچنین اشتراکات دیگری میان اصفهان و موستار وجود دارد که اهمیت خواهرخواندگی میان دو شهر را مشخص می کند.