به گزارش خبرنگار مهر، هادی پژوهش جهرمی صبح سه شنبه در نخستین همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» که با حضور پژوهشگران، ادبا و صاحب نظران حوزه علوم انسانی در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس آغاز بکار کرد، افزود: در سفر به بنگلادش متوجه شدم بیش از ۹ هزار واژه فارسی در زبان بنگالی وجود دارد که این خود نقش زبان فارسی و گسترش آن را به ما یادآور می شود.

وی با بیان اینکه امروز جهان بیش از گذشته نیاز به همدلی و وفاق دارد عنوان کرد: زبان فارسی این توانمندی را دارد که حلقه وصل باشد.

پژوهش جهرمی با توجه به برگزاری نخستین همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» اعلام کرد: زبان و ادبیات فارسی می تواند آغازی بر وصل کردن دلها باشد، زیرا به یمن ادبیات، شعر، زبان، عرفان و هنر هست که همدلی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» توسط دانشکده خبر شیراز با نقش آفرینی دکتر کاووس حسن لی به عنوان دبیر علمی و محمود شاکر به عنوان رئیس اجرایی با برگزاری 4 نشست تخصصی تا شامگاه سه شنبه ادامه دارد.