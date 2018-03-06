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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

از سوی جامعه‌الزهرا(س)؛

ششمین نشست «زن غربی» برگزار می‌شود 

ششمین نشست «زن غربی» برگزار می‌شود 

ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های «زن غربی» به همت گروه علمی مطالعات اسلامی زنان جامعه‌الزهرا(س) با همکاری انجمن علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده این مؤسسه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه آموزشی مطالعات اسلامی زنان جامعه‌الزهرا(س) در این باره گفت: موضوع این نشست، «زن در نگاه جامعه شناسان غربی» است که با حضور «شهلا باقری» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم برگزار می‌شود.

«زهرا امین مجد»با بیان اینکه حضور اساتید و طلاب جامعه‌الزهرا(س) در این سلسله‌نشست‌ها آزاد است، تصریح کرد: ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های «زن غربی» روز پنجشنبه، ۱۷ اسفندماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در آمفی تئاتر طبقه زیرزمین ساختمان شهید بهشتی(ره) برگزار می‌شود.

وی به نشست‌های برگزار شده از این سلسله‌نشست‌ها اشاره کرد که با موضوعات ذیل در جامعه‌الزهرا(س) برگزار شد:

 نخستین نشست با موضوع «زن غربی، جنسیت و هویت» و با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ «علی غلامی» استاد جامعه‌الزهرا(سا) تشکیل شد.

 دومین نشست به موضوع «زن غربی، ازدواج و خانواده» اختصاص یافت و «فرشته روح‌افزا» معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست به سخنرانی پرداخت.

 سومین نشست نیز به دلیل استقبال بانوان طلبه از مباحث مطرح شده در نشست قبلی، با حضور «روح افزا» و با موضوع «زن شرقی از نگاه زن غربی» تشکیل شد.

در چهارمین نشست، «احمد قطبی»، استاد دانشگاه به تبیین موضوع «زن در اندیشه فلاسفه غرب» پرداخت.

موضوع پنجمین نشست، «زن غربی، ساختار اشتغال و سرمایه اقتصادی» بود که با حضور حجت الاسلام علی غلامی، استاد جامعه‌الزهرا(س) برگزار شد.

کد مطلب 4244703
مهرنوش محمدزاده

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