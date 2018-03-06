به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تپ سی شهر کرمان، علیرضا رمضانی مدیر روابط عمومی پی سی اظهار کرد: از بین تاکسی های اینترنتی که بازار تهران را قبضه کرده اند، به نظر می رسد تپ‌سی مسیر توسعه جغرافیایی را به سرعت طی می کند. اپلیکیشن تپ‌سی توانسته است در ماه های اخیر فعالیت خود را در ۵ شهر توریستی کشور آغاز کند و شمار شهرهای تحت پوشش خود را، پیش از تعطیلات نوروزی ۹۷، به ۱۴ برساند.

وی افزود: مدیران این اپلیکیشن معتقدند با توجه به هفته‌های شلوغ و پرترافیک منتهی به پایان سال و کمبود جای پارک خودروهای شخصی در خیابان‌ها، به زودی سهم قابل توجهی از بازار این شهرها، ازجمله کرمان، را در اختیار خواهند گرفت. این بدان معنی است که شهروندان کرمانی و مسافران نوروزی آن شهر می‌توانند در هفته های پیش رو از خدمات ارزان این اپلکیشن به راحتی استفاده نمایند.

وی با اشاره به اینکه از عمر تاکسی های آنلاین در ایران چند سالی بیشتر نمی گذرد ولی استفاده از خدمات آنان در شهرهای بزرگ رو به افزایش است، گفت: اکثر مسافران تاکسی های آنلاین معتقدند سرعت در ارائه خدمات، راحتی در استفاده از اپلیکیشن و ارزان بودن کرایه ها از مزیت های عمده تاکسی های اینترنتی هستند.

مدیر روابط عمومی تپ سی تصریح کرد: اپلیکیشن تپ‌سی تنها نرم‌افزار حوزه حمل و نقل است که به صورت کامل توسط کارشناسان جوان ایرانی طراحی و اجرا شده است. این اپلیکیشن رابطه ای مستقیم بین مسافر و راننده ‌ایجاد می کند و هزینه سفر را تا حدود ۴۰ درصد، نسبت به آژانس ها و تاکسی های دربستی، برای مسافر کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش کرایه ها، هیچ لطمه ای به درآمد رانندگان وارد نمی شود، عنوان کرد: درآمد رانندگان افزایش پیدا می کند و در واقع این نرم‌افزار کمک می کند تا اتلاف وقت رانندگان در خیابان‌های شهر به حداقل برسد؛ به این شکل که راننده پس از پیاده کردن یک مسافر در مقصد، در همان محل باقی می ماند تا درخواست بعدی خود را به مقصدی جدید دریافت نماید. با این حساب دیگر نیازی نیست راننده مسیری طولانی را طی کند تا مسافری جدید پیدا کند.

رمضانی ادامه داد: روش کار این نرم افزار برای مسافران نیز این گونه است که افرادی که متقاضی استفاده از تاکسی هستند درخواست سفر خود را از طریق اپلیکشن تپ‌سی ارسال می کنند. به فاصله چند ثانیه از ارسال درخواست، رانندگانی که در نزدیکی محل بوده و مایل به ارائه‌ خدمات هستند، آن درخواست را دریافت و تایید نموده و به آدرس مسافر حرکت می کنند.

وی بیان داشت: از آنجا که سفیران زیادی در سطح شهر پخش هستند، آنان آزادند که درخواستی را نپذیرند، که در این حالت سفیر دیگری به آن درخواست، پاسخ مثبت می دهد. مسافر نیز می تواند پیش از رسیدن سفیر از درخواست خود انصراف دهد بدون آنکه نگران پرداخت جریمه باشد.

مدیر روابط عمومی تپ سی گفت: هزینه سفر پیش از ارسال درخواست، مشخص شده و قابل پرداخت به صورت نقدی و آنلاین است. مسیر سفر نیز کاملا قابل ردیابی است و از این بابت امنیت سفر از روش های سنتی «بسیار بالاتر» است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می شود تپ‌سی که از خرداد ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تا یک سال آینده در ۲۰ شهر کشور حضور داشته باشد، یادآور شد: در حال حاضر، تپ‌سی بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای رانندگان و حدود ۶۰۰ فرصت شغلی برای دانش‌آموختگان جوان در شهرهای مختلف ایجاد کرده است.