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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

نوازنده ایرانی هنرمند یک کمپانی بین المللی شد

نوازنده ایرانی هنرمند یک کمپانی بین المللی شد

آشور مرادیان از نوازندگان جوان موسیقی کشورمان بعد از حضور در یک کمپانی مطرح بین المللی نوازنده یک کمپانی شناخته شده دیگر در کشور سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آشور مرادیان که پیش از این به عنوان آرتیست کمپانی مطرح پرل درامز معرفی شده بود و سابقه حضور در چند جشنواره و همکاری با خوانندگان نام‌آشنای پاپ و سبک‌های دیگر را در کارنامه خود داشت، آرتیست کمپانی «پایستی» شد.

وی که سابقه حضور در چند جشنواره و همکاری با خواننده‌های مطرح پاپ و سبک‌های دیگر را در کارنامه دارد از این پس به عنوان هنرمند این برند سوئیسی فعالیت خواهد کرد.

این نوازنده درامز که چندین مدرک بین المللی معتبر نوازندگی و صدابرداری نیز دارد، در مدرسه بین المللی موسیقی با سیستم یکپارچه آموزشی (Modern Music School) آلمان با ٨٧ شعبه در سراسر دنیا، به آموزش درامز مشغول است. از سوی دیگر مرادیان برگزارکننده سمینارهای تخصصی درامزهای پرل در تهران است.

شرکت «پایستی» یک شرکت سوئیسی تولید کننده و طراحی سنج است. این موسسه سومین شرکت بزرگ تولید کننده سنج، گنگ و ساز کوبه‌ای فلزی در جهان است.

کد مطلب 4244707
علیرضا سعیدی

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