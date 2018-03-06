تولید سهل و آسان آسیب حوزه کتاب/کیفیت مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی‌پور صبح سه شنبه در جلسه برنامه‌ریزی هفته هنر انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: وقتی که در مناسبت‌ها سخن از تجدید عهد با شهداء می‌زنیم این مهم باید تحولی در درون ما ایجاد کند.

مدیر دفتر مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری بیان کرد: در هفته هنر انقلاب اسلامی باید تلاش شود تا گرد و غبار از ذات اصلی هنر برداشته شده و پاکباری و حق‌گرایی را منتشر کنیم.

قاسمی‌پور با اشاره به اینکه انقلاب در درون خود ایثار و تبلور وحدت کلمه را داشته است، ادامه داد: اگر در قالب داستان، سرود، تئاتر، نمایش و شعر این ارزش‌ها را به نسل جدید منتقل کنیم کاری ارزشمند انجام داده‌ایم.

وی افزود: هنر انقلابی و متعهد تأثیر عاطفی و تربیتی خود را از مردم می‌گیرد و پای درد دل مردم نشسته و به قول امام(ره) از اسلام پابرهنگان و مستضعفان سخن می‌گوید.

مدیر دفتر مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری گفت: یکی از آسیب‌هایی که در سنوات اخیر در حوزه کتاب رخ داده، این است که فرایند تولید کتاب سهل و آسان شده و کتب حوزه دفاع مقدس نیز از این آفت مستثنی نیست.

قاسمی اظهار کرد: متأسفانه گاه شاهد هستیم که کیفیت در آثار مکتوب مورد غفلت واقع شده و علاوه بر ضعف در محتوا و نگارش، ضعف در تدوین و کیفیت در چاپ نیز وجود دارد که در زمینه کتب دفاع مقدس این امر پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به اینکه کار برای شهداء و ایثارگران باید استاندارد باشد، بیان کرد: تولید کتاب تفکر و تأمل می‌خواهد و الزامی نیست که به واسطه تمایل به رونمایی از کتاب در یک مناسبت با سرعت و بدون کیفیت اثری را به چاپ برسانیم.

مدیر دفتر مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری ادامه داد: حوزه هنری در استان‌ها تا حد توان تلاش کرده که محقق و پژوهشگر را ترغیب کند که کار در تکریم ایثارگران و شهداء را چند باز بازخوانی کرده تا شاهد کمترین اشتباه باشیم.

قاسمی یادآور شد: طرح جلدهای ضعیف و متن دارای غلط املائی به هیچ وجه در حوزه کتب دفاع مقدس و با محوریت شهداء و ایثارگران پذیرفتنی نیست.

گفتنی است در این مراسم از پوستر هفته هنر انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی رو نمایی شد.