غرس نهال توسط استاندار و امام جمعه قزوین در منزل یک شهید

به گزار ش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز سه شنبه با حضور در منزل شهید مفقود الاثر ابوالفضل جواهری دو نهال غرس کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در جریان دیدار با خانواده شهید مفقود الاثر ابوالفضل جواهری اظهار کرد: شهیدان زنده‌اند و نزد خدا بوده و روزی و ارتزاق آنان نیز عنداللهی است.

آیت الله عبدالکریم عابدینی افزود: همه باید پاسدار خون شهدا باشیم و راه و مسیر شهدا را تداوم بخشیم.

وی افزود: قرآن دین را شجره طیبه یعنی درخت پاک معرفی می‌کند که ریشه‌های آن ثابت، استوار و محکم است و در زمین قلب انسان‌ها ریشه دارد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: فطرت انسان تغییر ناپذیر است و این اصل تغییر ناپذیری در همه جای عالم ثابت است.

آیت الله عابدینی گفت: دین در زمین فطرت انسان کاشته می‌شود و رشد می‌کند و در نهایت انسان را به بالندگی، کرامت و عظمت می‌رساند.

وی تصریح کرد: در مقابل شجره طیبه، شجره خبیثه قرار دارد که اصل و ریشه ندارد و ظلم، اختلاف و بی بندوباری را ترویج می‌کند اما ماندگاری ندارد و طبق وعده‌های الهی آینده جهان، آینده دین، وحدت، عدالت و همدلی خواهد بود که به دست منجی عالم بشریت (عج) محقق خواهد شد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین نیز در ادامه این دیدار اظهار کرد: همه شهدا مایه افتخارند و تکریم شهدا و خانواده شهیدان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.