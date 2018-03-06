«شیلر» در تالار وزارت کشور «برلین – تهران» را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آلمانی «شیلر» به سرپرستی کریستوفر ون دیلن روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند سال جاری با اجرای اختصاصی قطعه «برلین - تهران» و چند قطعه جدید در تالار بزرگ وزارت کشور روی صحنه رفت. این در حالی ست که اعضای این گروه امشب ۱۵ اسفند نیز در این سالن به دیدار مخاطبان شان می‌روند و آخرین شب کنسرت‌های تهران گروه آلمانی «شیلر» رقم خواهد خورد.

کریستوفر ون دیلن که آذرماه امسال برای نخستین بار در ایران به اجرا پرداخت، برای حضور مجددش قطعات را با تنظیمات ریتمیک تر و با حال و هوای مخاطبان ایرانی به اجرا درآورد.

ون دیلن که با حضور در ایران و اجرا در آذر، قطعه‌ای را با عنوان «برلین – تهران» ساخته بود، در ۲ شب گذشته این قطعه را برای نخستین بار اجرا کرد.

کریستوفر ون دیلن سرپرست، آهنگساز و نوازنده کیبورد، کیلفورد هویت نوازنده درامز و مارتین رابرتز نوازنده سنتی سایز و گیتار الکتریک اعضای گروه آلمانی شیلر را برای اجرا در تهران تشکیل می‌دادند که به همراه تکنسین نور، صدا و تصویر دو شب اجرا در وزارت کشور را روی صحنه بردند و امشب، آخرین اجرای گروه را رقم خواهند زد.

کنسرت اسفندماه گروه آلمانی شیلر به همت سامانه«ریتم نو» با مدیریت مهدی کاشی و مصطفی کبیری در تالار وزارت کشور روی صحنه رفت.