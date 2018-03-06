به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از استانداری هرمزگان ، بهروز اکرمی در نهمین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی هرمزگان با اشاره به رتبه نخست هرمزگان در مصرف سرانه مواد غذایی فست فود در کشور، عنوان کرد: این هشداری برای مردم است وخانواده‌ها باید متوجه عواقب بهداشتی و درمانی این مسئله باشند.

وی ادامه داد: تحرک و ورزش نیز در میان مردم هرمزگان کم است و این شرایط می تواند تأثیر بسیار منفی بر سلامت جامعه و شهروندان داشته باشد.

اکرمی افزود: در سفر رئیس جمهور به هرمزگان، ۲۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های بهداشت و درمان هرمزگان مصوب شد که ۱۸۰ میلیارد تومان برای بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، ۸۰ میلیارد تومان برای بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب، ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان شریعتی بندرعباس و ۱۵ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز دیگر بیمارستان‌های هرمزگان اختصاص می‌یابد.

اکرمی اظهار داشت: افزایش ظرفیت ۷۰ تختخوابی بیمارستان بستک، کمک به تکمیل بیمارستان شریعتی بندرعباس، توسعه هشت هزار و ۵۰۰ متری بیمارستان کودکان بندرعباس و توسعه اورژانس بیمارستان شهید محمدی، نیز از دستاوردهای سفر بهمن ماه وزیر بهداشت به هرمزگان بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: حمایت همه جانبه استاندار و مجمع نمایندگان هرمزگان از مجموعه بهداشت و درمان هرمزگان ستودنی است.

سید حسین داودی افزود: مأموریت اصلی نظام سلامت در جهت بهبود وضعیت سلامت همه جانبه مردم در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و کاهش نابرابری های مرتبط با سلامت در سطح هرمزگان است.

وی گفت: به منظور نمایش همه جانبه وضعیت سلامت در هرمزگان، شاخص های مرتبط، در سه گروه عوامل مؤثر بر سلامتی شامل رفتارها، خدمات سلامت و عوامل محیطی اجتماعی و یک گروه شاخص کلان مرتبط با برنامه ریزی سلامت ارائه شده است.

داودی تصریح کرد: ابزارهای در اختیار دانشگاه ها برای تأمین سلامت جامعه، تنها پاسخگوی ۲۵ درصد نیازهای سلامت مردم است و ۷۵ درصد مابقی در گرو همیاری و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد و همچنین ورود و مداخله همه سازمان های مرتبط با سلامت می باشد.

داودی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به هرمزگان، عنوان کرد: در این سفر، استاندار هرمزگان، معاونین استاندار و مجمع نمایندگان هرمزگان برای خدمت به مردم از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جلوتر بودند و با حمایت همه جانبه از مجموعه سلامت هرمزگان توانستند مبلغ اعتبار قابل توجهی برای تأمین نیازهای حوزه بهداشت و درمان هرمزگان از محل سفر ریاست جمهوری دریافت نمایند که جای تشکر و قدردانی دارد.

در این جلسه آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت و تدوین طرح جامع سلامت هرمزگان تشریح شد.