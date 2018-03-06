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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

هشدار مقامات صهیونیستی نسبت به کاهش بودجه وزارت جنگ این رژیم

هشدار مقامات صهیونیستی نسبت به کاهش بودجه وزارت جنگ این رژیم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی نسبت به تصمیم وزارت دارایی این رژیم برای کاهش بودجه وزارت جنگ در راستای قانون بودجه سال ۲۰۱۹ هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم گزارش داد که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم در نشست محرمانه کمیسیون امنیت و سیاست خارجی پارلمان(کنیست) خواستار برقراری مجدد بودجه ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون شیکلی(واحد پول اسرائیل) وزارت جنگ شد که کاهش یافته است.

آیزنکوت هم خاطرنشان کرد که کاهش بودجه وزارت جنگ به آمادگی ارتش صهیونیستی ضربه می زند و این در حالی است که  به ادعای وی، تل آویو با تهدیدات دیگری غیر از تهدیدات ایران و فلسطین مواجه است که می تواند ثبات منطقه را بر هم بزند.

کد مطلب 4244738

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