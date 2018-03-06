هشدار مقامات صهیونیستی نسبت به کاهش بودجه وزارت جنگ این رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم گزارش داد که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم در نشست محرمانه کمیسیون امنیت و سیاست خارجی پارلمان(کنیست) خواستار برقراری مجدد بودجه ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون شیکلی(واحد پول اسرائیل) وزارت جنگ شد که کاهش یافته است.

آیزنکوت هم خاطرنشان کرد که کاهش بودجه وزارت جنگ به آمادگی ارتش صهیونیستی ضربه می زند و این در حالی است که به ادعای وی، تل آویو با تهدیدات دیگری غیر از تهدیدات ایران و فلسطین مواجه است که می تواند ثبات منطقه را بر هم بزند.