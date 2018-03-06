زمزمه تقسیمات جغرافیایی و تهدیدات زیست سپهر ارژن و پریشان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: ذخیره گاه زیست سپهر و منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان یکی از اولین ذخیره گاه هایی است که در سال ۱۳۵۴ توسط بخش فرهنگی سازمان ملل یعنی یونسکو به ثبت جهانی رسیده و بسیار حایز اهمیت است.

تالاب ارژن و پریشان به همراهی جنگل های بلوط و کوه های سر به فلک رسیده زاگرس با تنوع زیستی بسیار بالا و گونه های خرس قهوه ای، گوزن زرد، گراز، پلنگ و ده ها گونه دیگر و صدها گونه گیاهی در جنوب کشور یک منطقه غنی زیستی را بوجود آورده است.

اما طی مدت اخیر فعالان میراث فرهنگی در پی شنیده شدن زمزمه های تقسیم بندی های جدید در کازرون و ایجاد شهرستان جدید، نگران ایجاد مشکل برای منطقه دشت برم و همچنین زیست سپهر ارژن و پریشان هستند.

مدیر موسسه محیط زیستی ۱۳ فروردین شهرستان کازرون در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدیریت فعلی این ذخیره گاه زیر نظر اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان های شیراز و کازرون است، قطعا یکی از مهمترین عوامل در حفاظت از هر منطقه زیست محیطی مدیریت یکپارچه و همچنین مشارکت مردم و جوامع محلی مجاور آن مناطق در گسترش توسعه پایدار است، بدین معنی که همزیستی مسالمت آمیز و توجه به خواست های توده مردم در کنار نقش مشارکتی آنان باعث می شود که طبیعت سالم و پایدار باقی بماند.

علی اکبر کاظمینی بیان کرد: بنابراین تصمیم گیری های سیاسی و چگونگی اجرای آنها تاثیر بسزایی در رفتار مردم منطقه بر حفاظت محیط زیست خواهد گذاشت و قطعا عدم رضایت این نقش آفرینان اصلی از تصمیمات دولتمردان، منجر به کاهش تمایل و عدم مشارکت آنها در توسعه پایدار خواهد شد.

وی ادامه داد: واضح و مبرهن است که تصمیمات نامناسب سیاسیون در حوزه پر اهمیت محیط زیست نه تنها آینده یک منطقه بلکه آینده جهان را تغییر می دهد.

این فعال محیط زیست گفت: مردم دهستان دشت برم تا این زمان به بهترین نحو ممکن زندگی مسالمت آمیزی با جنگل های دشت برم، کوه های زاگرس جنوبی و ذخیره گاه زیست سپهر ارژن و پریشان داشته اند و خود به عنوان ذینفعان اصلی، این ذخیره گاه را برای آیندگان حفظ کرده اند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نماینده شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تغییر تقسیمات کشوری و ایجاد یک شهرستان جدید در این منطقه است. در پی این تقسیمات منطقه دشت برم با وجود نزدیکی جغرافیایی به بخش مرکزی کازرون به شهرستان جدیدالتاسیس ملحق خواهد شد حال آنکه مردم دهستان دشت برم از ۳۰ سال پیش تا کنون خواهان پیوستن به بخش مرکزی هستند.

بی شک توجه به خواسته های اجتماعی مردم نقش بسیار مهمی در حفظ ذخیره گاه زیست سپهر ارژن پریشان و ادامه مدیریت یکپارچه آن خواهد داشت.

این فعال زیست محیطی تصریح کرد: قطعا رئیس هر دولت می تواند تاثیر بسیار قدرتمندی بر سیاست زیست محیطی آن کشور داشته باشد . عدم توجه به خواسته های مردم منطقه دشت برم و تعارض آنان با تصمیم اتخاذ شده در حوزه تقسیم بندی شهرستان منجر به تنزل مشارکت ایشان در حفظ ذخیره گاه تا پایین ترین حد ممکن شده و این امر ذخیره گاه زیست سپر ثبت شده در سال ۵۴ را در لیست قرمز یونسکو قرار خواهد داد قطعا چنین لکه سیاهی برای دولت شایسته نیست.

وی گفت: نباید اجازه داد بی تدبیری باعث از بین رفتن ذخیره گاه زیست سپهر ارژن پریشان شده و مردم ناامید شوند.