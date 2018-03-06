«خمس» ابزار تعادل اقتصادی در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح سهشنبه در همایش تخصصی احیاء فرهنگ خمس استان سمنان به میزبانی سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان، ضمن اشاره به اهمیت خمس، تأکید کرد: خمس یکی از ظرفیتهای عظیم جامعه اسلامی است که ازلحاظ اجتماعی و مسائلی، دارای اهمیتی بسزا است.
وی افزود: امروز فقدان توجه لازم به آموزهها و در برخی مواقع فرایض دینی در پایههای مختلف اجتماعی، بسیاری از اشکالات و معضلات اجتماعی را فرا روی ما قرار داده و مسئولان کشور را با دشواری روبرو کرده است.
معاون استاندار سمنان گفت: آسیبهای اجتماعی جدی که جامعه با آن درگیر است و مشکلات عدیده آنکه وقت بسیاری از مسئولان را گرفته، ناشی از غفلتهایی محسوب میشوند که در برخی موارد رخداده و لذا این غفلتها در جامعه و در حوزه تبیین صحیح برخی اصول و فرایض جامعه اسلامی صورت میگیرد.
ناجی تأکید کرد: این غفلتها باعث میشود، عدم آشنایی با فرایض دینی زمینه بروز بزهها و آسیبهایی را فراهم کند تا همهمان دچار دشواریهایی باشیم.
وی افزود: یکی از این مقولات مهم که به آن کمتوجهی صورت گرفته، خمس محسوب میشود که ابزاری برای ایجاد تعادل اقتصادی در نظام اسلامی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان ضمن تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به خمس گفت: پیوند بسیار جدی در اسلام بین امور عبادی و اقتصاد رخداده که موارد آن در خمس تجلی مییابد اما متأسفانه ما هنوز نتوانستهایم به شکل شایسته به این فریضه بپردازیم.
ناجی بیان کرد: باید درزمینهٔ خمس نگاه ویژهتری نسبت به فرهنگسازی، اطلاعرسانی به عموم مردم و همچنین ترویج داشته باشیم تا راه سعادت جامعه بشری را در پیش بگیریم.
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