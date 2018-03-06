به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا صبح سه شنبه در دیدار مدیران کتابخانه های عمومی لرستان و مدیران دستگاه های فرهنگی با نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه استقبال مردم در استفاده از خدمات کتابخانه ای وظیفه ما را مهم و حساس کرده است، اظهار داشت: امسال توانستیم در مناسبت های ویژه ۱۷ طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان را به اجرا درآوریم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۸۰۰ خردسال و ۲۳۰۰ نوجوان ۱۱ تا ۱۴ سال به عضویت کتابخانه های عمومی استان درآمدند، تصریح کرد: امضای تفاهم نامه با ۵ دستگاه فرهنگی ورزشی را در راستای گسترش خدمات و فعالیت های خود داشته ایم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان از خرید بیش از ۲ میلیارد ریال تجهیزات کتابخانه ای خبر داد و ادامه داد: امسال ۶۴۲ نشست کتابخوانی در سطح کتابخانه های استان برگزار شده است.

جهان آرا شرکت حمایت از نویسندگان بومی با خرید تالیفات آن ها را از جمله فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی لرستان دانست و گفت: عدم دسترسی همه اقشار از جمله ساکنین روستاها به خدمات کتابخانه ای، فقدان انجمن خیرین کتابخانه ساز، فرسودگی سازه و قدیمی بودن اغلب کتابخانه ها و وجود ۱۵ پروژه نیمه تمام کتابخانه ای از جمله مشکلات نهاد کتابخانه های عمومی استان است.