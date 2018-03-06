مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۷ کشور در فسا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۷ کشور با حضور ۱۱ تیم از دانشگاه های شیراز، صنعتی شیراز، اقلید، کازرون، جهرم، لار، یاسوج، فرهنگیان یاسوج، لیان بوشهر، خلیج فارس بوشهر و فسا در سالن استادیوم انقلاب شهرستان فسا برگزار شد.

در این مسابقات و پس از انجام ۲۳ بازی، تیم دانشگاه فسا مقام اول، دانشگاه فرهنگیان یاسوج مقام دوم و دانشگاه یاسوج مقام سوم را به خود اختصاص داد.

جام اخلاق این مسابقات نیز به دانشگاه خلیج فارس بوشهر رسید.

عمران شیروانی از دانشگاه فرهنگیان یاسوج به عنوان بهترین بازیکن، امیر نصیری از دانشگاه فسا نیز به عنوان بهترین دروازه بان از سوی کمیته فنی مسابقات انتخاب شدند.