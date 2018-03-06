جاده هراز کانون ریزگرد شده است/زیستگاه ها ناامن شده

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید براینکه برای حفظ محیط‌زیست از شعار باید خارج شویم اظهار داشت: چندین تن سنگ از کوه و عرصه‌ها خارج می‌کنیم و معلوم نیست برای چند سال آینده چه فکری کرده‌ایم، در حالی می‌توانیم توسعه پایدار داشته باشیم که استمرار تولید داشته باشیم.

وی با اشاره به غنای تنوع زیستی در مازندران ادامه داد: مازندران به دلیل داشتن تنوع زیستی، کوهستان، مرتع و دشت، کلکسیونی از تنوع زیستی به شمار می‌رود اما بین محیط‌زیست، اعتبارات، امکانات و مسئولیت واگذار شده تناسب وجود ندارد و متخلفین هرروز مجهزتر دارای امکانات بیشتری می‌شوند و خسارت بیشتری به زیست‌بوم می‌زنند و امکانات محیط‌زیست هرسال ضعیف‌تر و فرسوده‌تر می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: خودروهای محیط‌زیست هرسال فرسوده‌تر می‌شود و علیرغم اینکه همه به بحث حفظ و اهمیت در چرخه حیات واقف هستند اما کمک جدی به این نمی‌شود و متخلف همواره جلی‌تر می‌شود زیرا برخوردها با متخلفان محکم نبوده و آنان جرات می‌کنند به سمت محیط‌بان شلیک کند، از سوی دیگر محیط‌بانان باید ۱۸ ساعت در پاسگاه و در دورافتاده‌ترین نقاط ارائه خدمت کنند و حقوق و مزایا مناسب با این وظیفه نیست و انگیزه‌ها را می‌کشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران به مسئله تالاب فریدون‌کنار و کشتار پرندگان اشاره کرد و گفت: مسئله فریدون‌کنار مسئله حیاتی و مهم است اما برخی مقامات نه‌تنها حمایت نمی‌کنند بلکه مانع نیز ایجاد می‌کنند و مقامات محلی، صاحب تریبون‌ها و کسانی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند مانع ایجاد می‌کنند و یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت و حیات را تهدید می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید از شعار بیرون آییم زیرا یک دستگاه مثل محیط‌زیست به تنها نمی‌تواند محیط‌زیست را حفظ کند و این امکان‌پذیر نیست و باید برای توسعه استان، بخش‌های دیگر محیط‌زیست را حمایت کنند.

مدیرکل محیط‌زیست مازندران بابیان اینکه معادن شن و ماسه جنگل‌ها و مراتع را نابود کرده و جاده هراز شبیه خوزستان شده است افزود: ما اکنون چندین تن سنگ از کوه می‌بریم و جهت‌گیری درستی نداریم و معلوم نیست برای چند سال آینده فکر کردیم و در صورتی می‌توانیم توسعه پایدار داشته باشیم که استمرار تولید داشته باشیم و اکنون با این وضعیت برداشت چیزی از تولید و جنگل‌ها نمی‌ماند.

وی با اشاره به اینکه تمام زیستگاه‌ها به دلیل پروژه‌های جاده، برق، گاز، لوله نفت و غیره ناامن شده است گفت: حیات‌وحش هیچ امنیتی ندارند و حضور انسان در اقصی نقاط، ضربه مهلکی به محیط‌زیست زده است و در جهت‌گیری توسعه فقط می‌گویم محیط‌زیست ولی رفتارمان محیط‌زیستی نیست.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با انتقاد از رفتارهای ضد محیط‌زیستی در استان اظهار داشت: چرا باید جنگل‌های بکر و هیرکانی را از بین ببریم تا معدن اکتشاف کنیم و این رفتارها سبب ناامنی زیستگاه‌های ما شده است.