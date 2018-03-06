کمک ۲۰۰ هزار دلاری کره جنوبی به زلزله زدگان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، «کیم سونگ هو» سفیر کره جنوبی در تهران با محمود محمدی نسب دبیرکل جمعیت هلال احمر به منظور افزایش مناسبات فرهنگی و همکاری های بشردوستانه در ساختمان صلح هلال احمر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، سفیر کره جنوبی تعدادی چادر زمستانی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار و همچنین ۲۰۰ هزار دلار کمک نقدی برای کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه به جمعیت هلال احمر اهداء کرد.

کیم سونگ هو در این دیدار، خواستار افزایش همکارهای فرهنگی و بشردوستانه میان جمعیت هلال احمر ایران و جمعیت ملی کره جنوبی شد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط گسترده و مناسبی میان دو کشور ایران و کره جنوبی در حوزه مسائل اقتصادی و ... وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به توانمندی جمعیت ملی کره جنوبی و همچنین تجارب ارزشمند جمعیت هلال احمر ایران در حوزه مدیریت بحران، تبادل این تجربیات می تواند در گسترش روابط میان دو جمعیت ملی بسیار موثر باشد.

محمدی نسب در ادامه به اشتراکات و تقارن فرهنگی میان دو کشور ایران و کره جنوبی نیز اشاره کرد و افزود: نامگذاری خیابانی در شهر تهران به نام خیابان سئول و خیابانی در کشور کره جنوبی به نام خیابان تهران از جمله اشتراکات فرهنگی میان دو کشور است و ما هم خواستار گسترش همکاری ها و تبادل تجربیات با جمعیت ملی کره جنوبی هستیم.

در پایان این دیدار و در راستای افزایش همکاری های فرهنگی و بشردوستانه میان هلال احمر ایران و کره جنوبی، کنسول سفارت کره جنوبی در تهران به عنوان نماینده کره جنوبی معرفی و مقرر شد نماینده هلال احمر ایران هم برای تعریف پروژه های بشردوستانه در قالب تنظیم تفاهم نامه همکاری معرفی شود.