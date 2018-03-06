تلاش برخی برای جلوگیری از اسلامی سازی علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد محمدرضایی در نشست «وحدت حوزه و دانشگاه - دیدگاه‌ها و راهکارها» با اشاره به مساله وحدت حوزه و دانشگاه افزود: این مساله از یادگارهای امام خمینی(ره) است و ایشان اصرار زیادی بر وحدت بین حوزه و دانشگاه داشتند، با این حال هر کسی قرائتی از این مساله داده است و قرائت واحدی در این زمینه وجود ندارد.

عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی ادامه داد: مساله وحدت حوزه و دانشگاه اهمیت زیادی دارد و امام خمینی(ره) زمانی که این مساله را مطرح کردند هم به نقاط ضعف دانشگاه و هم به نقاط ضعف حوزه پرداختند.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: امام خمینی(ره) وحدت حوزه و دانشگاه را به معنای ائتلاف همه ملت و موجب رشد حقیقی و اصلاح کشور می‌دانستند و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز ریشه این وحدت را توحید می‌دانند و سعادت دنیا و آخرت را در وحدت حوزه و دانشگاه می‌بینند.

وی زمان تاسیس مراکز حوزوی دانشگاهی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: قرار بود که این مراکز به الگویی عملی از وحدت حوزه و دانشگاه تبدیل شوند، اما این هدف محقق نشد؛ گرچه که گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: در طول تاریخ عواملی موجب شد که حوزه و دانشگاه از یکدیگر جدا شدند که از جمله این عوامل، دیدگاه‌های فلسفی بود.

محمدرضایی با اشاره به عوامل جدایی بین حوزه و دانشگاه گفت: حکومت‌های سلطنتی از جمله دلایل این جدایی بودند چون پادشاهان همیشه سعی می‌کردند که علما را منزوی کنند و آن‌ها با ایجاد مدارس جدید به دنبال جایگزین کردن دانشگاه با حوزه بودند.

وی افزود: امیرکبیر از تاسیس دارالفنون نیت خیر داشت، اما تاسیس این مرکز در مطرح شدن گرایش‌های سکولار به علم در ایران موثر بود.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: حوزه‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رونق امروز را نداشتند و حوزویان تلاش زیادی در زمینه حفظ و تبلیغ دین دارند، اما آن‌ها در گذشته امکان پاسخ به نیازهای روز را نداشتند و این مساله به جدایی حوزه از دانشگاه دامن زد.

وی گفت: حوزه و دانشگاه باید برنامه‌های اسلامی را براساس یک قرائت واحد اجرا کنند و به همان اندازه ای که این دو نهاد اسلامی شوند، وحدت بین آن‌ها محقق می‌شود و وحدت بین حوزه و دانشگاه تنها این نیست که علوم انسانی اسلامی تدوین شود.

وی شرط تحقق وحدت حوزه و دانشگاه را داشتن یک ملاک سوم دانست و افزود: دو میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی علوم انسانی در دانشگاه‌ها داریم و رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) علوم انسانی فعلی را دور از معیارهای دینی می‌دانند، با این وجود برخی برای جلوگیری از اسلامی سازی علوم انسانی تلاش می‌کنند.

عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی ادامه داد: به همان اندازه‌ای که به اسلام عمل کنیم، وحدت بین حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.

این استاد دانشگاه، اسلامی سازی علوم را نیازمند زمان دانست و گفت: این روند باید به صورت آرام و با دقت صورت بگیرد، عجله کردن در این زمینه درست نیست.