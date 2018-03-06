مسائل و آسیب های اجتماعی نیازمند نگاه ویژه تصمیم گیران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری روز سه شنبه در همایش خشونت ، علل و پیامدها با اشاره به آرمان خواهی گفت: جوان های امروز ما به جای دریافت واقعیت‌ها یک‌شبه می‌خواهند راه هزار ساله را یک شبه طی کنند.

وی به اهمیت خانواده در بروز خشونت اشاره کرد، و گفت: وقتی یک فرزند از خانواده‌ای که پدر و مادر با هم درگیر هستند رشد می کند این فرزند قطعاً به سمت خشونت طلبی خواهد رفت.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری ایلام عوامل اجتماعی اقتصادی آداب و رسوم و سنت ها را دخیل در بروز خشونت دانست و گفت :بعضی از خشونت‌ها حاصل رسوم غلط گذشته است.

وی یادآور شد : ما باید سطح آگاهی مردم را در زمینه حقوق شهروندی ارتقا دهیم و با کسانی که خشونت را ترویج می کنند برخورد کنیم.

نوذری تصریح کرد: تبدیل فرهنگ خشونت به مدارای اجتماعی مهمترین راهکار برای ریشه کنی این پدیده است تا جامعه را از کینه و نفرت به مهربانی تبدیل کنیم.

وی افزود مسائل اجتماعی در یک پروسه و بازه زمانی به ثمر خواهد رسید و وظیفه همه ما است که از هر ظرفیتی که داریم استفاده کنیم.