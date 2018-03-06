توزیع ۶۰۰هزار اصله نهال درگیلان/متقاضیان پرورش صنوبرحمایت می شوند

محسن یوسف پور درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد:از ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی و توسعه زمینه های مشارکت مردم درحفظ منابع خدادادی، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری نامگذاری شده است.

وی با اشاره به توزیع ۸۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در استان گیلان در سال گذشته، افزود: امسال تعداد آن به علت توقف بهره برداری از جنگل های استان به ۶۰۰ هزار اصله نهال افزایش یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان خاطرنشان کرد: سال جاری به همت جنگلبانان استان و مشارکت مردم دوستدار طبیعت و منابع طبیعی گیلان، بهره برداری از جنگل های استان متوقف شد و در حال حاضر با حداقل امکانات با متصرفان چوب و اراضی ملی مقابله می کنیم.

وی با تاکید بر حمایت از متقاضیان پرورش صنوبر، تصریح کرد: علاقه مندان می توانند در طول هفته منابع طبیعی با مراجعه به ادارات منابع طبیعی در شهرستان ها برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شوند و نهال رایگان نیز دریافت کنند.

به گفته این مسئول تمام تلاش منابع طبیعی گیلان بر این است که فشارها از روی جنگل‌های طبیعی در سطح استان برداشته شود.

یوسف پور با اشاره به اینکه امسال در هفته درختکاری بیشترین توزیع نهال در سراسر گیلان در دستور کار کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها قرار گرفته است، افزود: بیشترین نهال توزیع شده از نوع کاج و صنوبر است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی بسیار مهم است، گفت: مردم طبیعت را خانه خود بدانند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تصریح کرد: منابع طبیعی عرصه بسیار گسترده و فراگیری بوده و کار حفاظت و توسعه آن به تنهایی ممکن نیست و استفاده از ظرفیت مردم در این زمینه بسیار مهم و قابل توجه است.

وی همچنین به موضوع جایگزینی فرزندان جنگلبانانی که در راه حفاظت از انفال جان خود را از دست داده اند نیز اشاره و اظهار کرد: استخدام فرزندان آنها در چارچوب قانون و در ادارات منابع طبیعی پیگیری می شود.

استان گیلان ۵۶۵ هزار هکتار عرصه جنگلی، ۲۴۵ هزار هکتار مرتع و ۲۸۸ هزار هکتار اراضی ملی جلگه ای دارد.