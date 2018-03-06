به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصری در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و خطیب معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی علامه مجلسی به ارائه سخن پرداخت که در ادامه متن آن از نظر شما می گذرد:

روایتی است از امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه و از حضرت علی بن موسی الرضا هم به بیان دیگری . امیرالمومنین علیه آلاف التحیة و الثناء می فرمایند: اصولُ العِلم اَربَعَة: حضرت علی بن موسی الرضا می فرمایند : اَرکانُ العِلمِ اَربَعَة. ارکان و اصول تقریبا یک معنا برایش شده است. اول " اَن تَعرِف رَبّک" در این محل است که انسان مراتب توحیدش را تقویت می‌کند. اینجا منزل چهارم ماست برادر من! منزل اول عالم ذر بود. همه ما معترف بودیم به ربوبیت حضرت احدیت. بعد سیر نزولی پیدا کردیم.

اینکه کجاها رفتیم و کجاها را دیدیم و اینها را در عالم برزخ و بعد از عالم برزخ یادمان می‌آورند. رسیدیم تا پشت پدر و مدتی هم آنجا بودیم. از آنجا منتقل شدیم به مادر و منزل سوم منزل مادر بوده. بعد هم از مادر جدا شدیم. همینطور نه سال یا چهارده و پانزده سال آزاد بودیم. به تمام معنی الکلمه آزاد بودیم. بعد که نه سال تمام شد یا چهارده سال که تمام شد قلم تشریع بر ما گذاشتند. این جا " اَن تَعرِفَ ما صَنع بک " این منزل چهارم است. مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبه. ببینیم ما چه کردیم؟ چی هستیم؟ کجا بودیم؟ رَحِم اللهُ اِمرءٍ عَلِمَ مِن اَین، وَ فی اَین و اِلی اَینَ. اَن تَعرِفَ ما صَنعَ بکَ: چقدر کارخانه در وجود ما هست؟ من که از خدا طلبکار نیستم. این همه نعمتها را به من داده است.

نعمتهایی که لا تُعد و لا تُحصی است. سلامتی داده است الحمدلله. حیات داده است این کارخانه‌هایی که چشم من، گوش من، معده من. چه اعجاز بزرگی است این معده من! بالاتر از همه اینها عقل من! این چیست آقا؟ چه مدیریتی است؟ دستگاه تقسیم آن اعضا و جوارح من. منظور اینکه من که طلبکار خدا نبودم یک ناصری خلق کند! یک حیوان دیگر خلق می کرد کی به او می گفت چرا؟ اگر او را دیوانه خلق می کرد یا ناقص خلق می کرد، چه کسی می گفت چرا؟ شکایتش را کجا می کرد؟ این نعمتی که لا تُعَد و لا تُحصی است نعمتهایی است که حضرت احدیت به ناصری داده است. ان تَعرف ما صَنع بک. آیا فکر می کنم؟ تطبیق عالم کبیر. حضرت امیر می فرمایند: اَتَزعَمُ اَنکَ جِرم صَغیر و فیکَ انطَوی العالِم الاَکبَر. تطبیق عالم کبیر بر عالم صغیر.

آنچه در عالم هست در وجود ناصری نمونه‌اش هست. فکر کرده است ناصری؟ چه عظمتی است! آنچه در عالم هست؛ فرش و کرسی و لوح و قلم و کهکشانها و ماه و خورشید و .. همه اینها. نمونه‌اش در ناصری موجود است. بزرگان هم مرتب بیان کرده‌اند. تطبیق عالم کبیر بر عالم صغیر. انسان یک عالمی هست. چرا فکر نمی‌کنند؟ چرا به خود نمی‌آیند؟ "منی" نیست در این عالم. "من" مختص به حضرت احدیت است: انا رَبُ العَظیم. انا .. انا... من...من . " اَنا " در قرآن چقدر ذکر شده است: انا الرَحمنُ الرَحیم ذوالجَلالِ وَ الاِکرام." من" ی در عالم نیست. الحاصل می‌فرماید که ما صَنَع بکَ.

سومی چیست؟ ما اَرادَ مِنک تو را خلق کرده با این عظمت چه چیزی از تو می‌خواهد؟ ما اَرادَ مِنکَ : اینجا اتیان واجبات. مراتب توحید ولایت، خلوص در عمل. خلوص در عمل خیلی مهم است. این را از ما می-خواهند: اتیان واجبات، ترک محرمات، خلوص در عمل. مراتب توحید ولایت و خلوص در عمل را از ناصری می‌خواهند.

در " مَن اَخلصَ لِللّهِ اربعینَ صَباحاً " اشاره شده: خلوص در عمل. این را همین جا فرمودند. چهارمی چیست؟ َان تَعرف ما یُخرِجکَ عن دینه. آن چیزی را که برای دینش ضرر دارد، آن را هم یاد بگیرد. این چهارتا را فرمودند: اصول العلم اربعه ان تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما اراد منک ان تعرف ما یخرجک عن دینه.

ناصری چیزی نیست مانند مجسمه ای! و این ها را یاد نگرفته است. دعا کنید که خداوند قلب ناصری را مخزن اسرار قرار دهد یا عاقبت بخیرش گرداند. توفیق پیدا کند از اعمال گذشته‌اش توبه کند.

ان شاءالله در پناه امام زمان مصون و محفوظ باشید. خدا را فراموش نکنید. در مشکلات هم یا ابن الحسن را فراموش نکنید. والله العلی العظیم امام زمان لحظه ای از ما غافل نیست. همیشه در محضر حق هستیم و در محضر امام زمان والله العلی العظیم: اِنّا غیر مُهمِلینَ لِمُراعاتِکُم و لا ناسینَ لِذِکرِکُم فراموش نمی‌کنیم شما را. هر عملی که انجام بدهیم خدا می‌داند و می‌بیند. این صریح قرآن است. امام زمان و ائمه دیگر هم می‌دانند و می بینند اعمال و رفتار و گفتار و کردار و نیات ما را همه را می‌دانند و می‌بینند. خدا شاهد است.

ان شاءالله به نحوی باشیم که مرضی امام زمان علیه السلام باشیم. دعا کنید خداوند ما را از خواب غفلت بیدار کند و متنبه شویم و متوجه شویم. به سربازیمان درست عمل کنیم سرباز امام زمان باشیم. امام زمان راضی باشد از این سربازی ما. ان شاءالله خداوند طول عمر با صحت به شما بدهد و آبروی امام زمان باشید ان شاءالله امام زمان هم پاداش شما را در دنیا و آخرت به شما بدهد. اهلا و سهلا....