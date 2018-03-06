۵۴ هزار خانواده استان تهران تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی در دومین همایش نکوداشت خیران و ‌حامیان کمیته امداد استان تهران طی سخنانی با بیان این که کمیته امداد امام خمینی(ره) دماسنج فقر در جمهوری اسلامی است، گفت: خوشایند نیست که تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد بیشتر شود و اگر در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و غیره مشکلاتی بروز می‌کند، اثراتش در افراد تحت پوشش کمیته امداد نشان داده می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران ادامه داد: برخی از خانواده های تحت پوشش خانواده طلاق هستند متاسفانه ۳۰ درصد طلاق را در نقاط مختلف کشور از جمله در تهران شاهد هستیم.

ولیئی هدف کمیته امداد را ارتقا توان مندی افراد تحت پوشش دانست و افزود: باید فعالیت های ما بر محوریت اشتغال و خودکفایی مددجویان باشد، تا زمینه رشد آنها فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که سن خیّران رو به افزایش است، اظهار داشت: باید در راستای خیرپروری و تبدیل نیروهای جوان و نوجوان به خیران آتی تلاش کرد، در حال حاضر در استان تهران ۵۴ هزار خانوار مددجو، ۷۰۰۰ بچه یتیم و ۱۵ هزار نفر در طرح محسنین داریم، که به طور متوسط ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان به افراد تحت پوشش در قالب محسنین، ۲۵۰ هزار تومان به خانواده‌های اکرام و ۱۰۰ هزار تومان هم در قالب کالا اهدا می شود.

ولیئی از کمک مردم ۱۳۰ میلیارد تومانی استان تهران از ابتدای سال ۹۶ تاکنون خبر داد و افزود: در کمیته امداد استان تهران ۱۰۴ هزار نفر بیمه خدمات درمانی دارند که نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان یعنی ماهیانه ۴ میلیارد هزینه درمانی افراد تحت پوشش است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران اقدام به تامین مسکن برای ۳۰۰ خانوار، ۳۰۰۰ تعمیر منازل و ۳۰۰۰ تهیه جهیزیه در قالب طرح هر مسجد یک جهیزیه کرده است.

وی از تعهد ایجاد اشتغال برای ۱۴۰ هزار نفر توسط کمیته امداد استان تهران خبر داد و افزود: تاکنون ۱۰۰ هزار فرصت شغلی محقق شده است.

وی افزود: استان تهران سال قبل ۸.۵ و امسال ۱۲ درصد نرخ بیکاری داشته است.