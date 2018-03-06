مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره سنجش و پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه خواهران با درخواست مدارس علمیه خواهران و به دلیل استقبال داوطلبان، مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران در مقاطع عمومی( کارشناسی سطح ۲) ، مقطع عالی (کارشناسی ارشد سطح سه) و مقطع تخصصی (دکتری سطح چهار) برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را تا ۲۰ اسفند ۹۶ تمدید کرد.

امکان خرید کارت و ثبت نام به دو صورت اینترنتی و حضوری از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه های خواهران www.whc.ir و همچنین در مدارس علمیه از طریق سامانه پذیرش در­ بازه زمانی تعیین شده، وجود دارد.

فایل(PDF) دفترچه راهنمای پذیرش به همراه جدول زمانبندی پذیرش و فهرست مدارس و رشته محل ها از طریق همین پایگاه اینترنتی قابل دریافت است.