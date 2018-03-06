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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

برای سال آینده تحصیلی؛

مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران تمدید شد

مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران تمدید شد

مهلت ثبت نام برای پذیرش سراسری سال تحصیلی (۹۷-۹۸) حوزه های علمیه خواهران تا ۲۰ اسفندماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره سنجش و پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه خواهران با درخواست مدارس علمیه خواهران و به دلیل استقبال داوطلبان، مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران در مقاطع عمومی( کارشناسی سطح ۲) ، مقطع عالی (کارشناسی ارشد سطح سه) و مقطع تخصصی (دکتری سطح چهار) برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را تا ۲۰ اسفند ۹۶ تمدید کرد.

امکان خرید کارت و ثبت نام به دو صورت اینترنتی و حضوری از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه های خواهران www.whc.ir و همچنین در مدارس علمیه از طریق سامانه پذیرش در­ بازه زمانی تعیین شده، وجود دارد.

فایل(PDF) دفترچه راهنمای پذیرش به همراه جدول زمانبندی پذیرش و فهرست مدارس و رشته محل ها از طریق همین پایگاه اینترنتی قابل دریافت است.

کد مطلب 4244782

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