سرقت در ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافت/ دستگیری ۱۳۸ سارق در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در جمع خبرنگاران در پلیس آگاهی تهران گفت: با همت همکاران و اقدامات رعدآسای پلیس در ماه گذشته به نسبت ماه گذشته سال قبل شاهد کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در تهران بودیم.

وی گفت: در همین ماه ما افزایش ۵ درصدی کشفیات را نیز داشتیم و در مجموع ۱۳۸ سارقان حرفه ای، متجاوزان به عنف، منازل، خودروها و موتورسیکلت ها دستگیر شدند.

وی گفت: در این طرح که از صبح دیروز آغاز شده ۳۰ باند مهم سرقت و زورگیری نیز در تهران و اطراف تهران دستگیر شدند.

سردار رحیمی گفت: یکی از این باندهای زورگیری شامل پنج نفر بودند که بر اساس رصد مستمر پلیس در حال تهیه سلاح برای سرقت از صرافی ها بودند که با اقدامات به موقع پلیس دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: در اقدامات پلیس چهار باند کالای قاچاق نیز کشف و منهدم شد و ۵۲ قاچاقچی دستگیر شدند.

سردار رحیمی ادامه داد: باندهای قاچاق در روزهای مانده به عید افزایش پیدا کرده اند و از این باندها ۲۲ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق شامل انواع لوازم صوتی و تصویری، ۴۰ تن خشکبار عمدتا آمریکایی، سه هزار باتری و ۳۰۰ کارتن کفش و ... کشف شد.

وی با اشاره به طرح پیشین پلیس آگاهی گفت: در طرح قبلی ۱۴۲ نفر در قالب ۲۹ باند دستگیر شده بودند که بر اساس اعترافات آنها دو هزار و ۴۴۰ فقره سرقت و جرم کشف شد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: بر اساس برنامه ریزی پلیس سارقان سابقه دار و باندهایی که رفتارهای پیچیده دارند توسط پلیس آگاهی کشف می شوند و سایر جرایم و سارقان سطح پایین تر با گشت‌زنی و کنترل دائم کلانتری ها شناسایی و کشف می شوند.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز و به سفر رفتن شهروندان گفت: به شهروندان حتما توصیه می کنیم که هنگام ترک منزل موارد ایمنی را رعایت کرده و خانه خود را به افراد مطمئن سپرده و موارد ایمنی را حتما رعایت کنند ضمن اینکه شهروندان باید توجه داشته باشند که از نگهداری لوازم گرانبهای خود در منزل خوداری کنند.

وی با اشاره به طرح ممنوعیت اسباب کشی در نقاط مختلف تهران در ایام نوروز گفت: از ۲۹ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه اسباب کشی در تهران مگر با مجوز کلانتری ممنوع است.