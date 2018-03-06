به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با بیشترین مرز مشترک با کشور عراق یعنی ۴۲۵ کیلومتر از اولین روزهای جنگ تحمیلی مورد تهاجم دشمن بعثی قرار گرفت، ایلام در جبهه جنگ میانی قرار گرفته بود و ۱۳ عملیات بزرگ و کوچک در این استان صورت گرفت که حاصل آن یادگارهای گران بهای است.

محمدرضا شرفبیانی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام ۸ یادمان ملی و ۱۶ یادمان استانی داریم همچنین علاوه بر این ۳۱ یادمان شهدای گمنام در استان ایلام وجود دارد.

در مناطق عملیاتی سکوتی موج می زند که سرشار از ناگفته های روزهای مردان مرد است.

زهرا مرادی از یکی بازدید کنندگان یادمان شهدای قلاویزان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من برای اولین بار به این منطقه سفر کردم یک حس وصف ناشدنی است که قابل وصف نیست، خون شهدای زیادی در این مناطق ریخته شده است.

یادمان شهدای قلاویزان یکی از مهمترین یادمان های استان ایلام است که در مرز مهران قرار دارد، این یادمان به یاد ۶ هزار شهید که در این منطقه آسمانی شدند احداث شده است.

آن طرف تر از مهران به دهلران جایی که گنجینه های بسیاری از دفاع مقدس دارد و هر یادمانش داستان های دارد.

بازدید روزانه ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از یادمان های دهلران

سرهنگ علی آبدونی فرمانده سپاه ناحیه دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادمان خلبان شهید چاغروند ی که ارتش رژیم بعث عراق او را اسیر می کند و به آن دستور می دهند که به امام راحل توهین کند.

وی افزود: اما وی امتناع نموده و بعد از آزار و اذیت و شکنجه های فراوان سر او را از تن جدا می کنند.

سرهنگ آبدونی اضافه کرد: روزانه به طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از زوار از سراسر کشور از این منطقه بازدید می کنند.

مهدی عباسی از بازدیدکنندگان یادمان شهید چاغروند در دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محل تفحص شهدا در این نقطه وجود دارد ما در قبال شهدا مسئول هستیم وظیفه داریم اجازه ندهیم خون شهدا پایمال و یا فراموش شود.

یادمان های دوران دفاع مقدس راویان زنده عصر حماسه و ایثار هستند.