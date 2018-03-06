خونریزی داخلی بدون جراحی درمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از نیواطلس، خونریزی داخلی یک مشکل جدی است که نیازمند رسیدگی سریع و دقیق است. البته درمان آن بدون جراحی نیز کار مشکلی است.

درهمین راستا محققان دانشگاه ITMO روسیه مشغول تولید ابزاری برای درمان این مشکل هستند. آنها برای این منظور از نانوذرات مغناطیسی قابل تزریق به بدن استفاده کردند.

یکی از چالش های ایجاد روش درمانی برای خونریزی های داخلی آن است که لخته خون باید فقط در نقطه خونریزی به وجود بیاید نه در شبکه رگ های بدن. به همین دلیل گروهی از محققان روس به رهبری ولادیمیر وینگرادف نانوذراتی حاوی آنزیم ترومبین(پروتئین لازم برای انعقاد خون) ساختند که درون یک شبکه متخلخل پیچیده شده بود. این شبکه از مواد معدنی مغناطیسی ساخته می شود.

ترومبین هنگام واکنش با پروتئینی به نام فیبرینوژن به طور معمول لخته خون ایجاد می کند.

درهرحال این روش در یک مدل رگ های خونی در آزمایشگاه به کارگرفته شد. در این آزمایش ذرات نانو هنگام توزیع در رگ ها لخته خون ایجاد نکردند و در حقیقت ترومبین موجود در آنها فعالیت کمتری داشت.

سپس در محل شبیه سازی جراحت از آهن ربا برای تجمیع ذرات نانو استفاده شد. سپس مقداری فیبرینوژن به سیستم تزریق شد تا فعالیت ترومبین افزوده شود. به این ترتیب ذرات نانو ۶.۵ برابر سریعتر از حالت عادی لخته خون ایجاد کردند. به این ترتیب میزان هدر رفت خون ۱۵ بار کمتر شد.

دانشمندان اکنون امیدوارند بتوانند دارویی حاوی نانوذرات بسازند که به بدن بیمار تزریق شود و به وسیله ایجاد یک حوزه مغناطیسی به محل خونریزی ارسال شود.

وینگرادف در این باره می گوید: بسیار مهم است که اندازه ذرات کمتر از ۲۰۰ نانومتر باشد. در غیر اینصورت نمی توان آنها را تزریق کرد. علاوه برآن شرایط عادی سنتز باید فراهم شود تا مولکول های ترومبین نشکنند و فعالیت خود را از دست ندهند.

محققان در مرحله بعدی قصد دارند این روش را روی حیوانات آزمایش کنند.