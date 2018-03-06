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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

رئیس دانشگاه صنعتی همدان:

دانشکده فناوری‌های نوین محمدعلی فرشچیان آماده بهره‌برداری شد

دانشکده فناوری‌های نوین محمدعلی فرشچیان آماده بهره‌برداری شد

همدان - رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: دانشکده فناوری‌های نوین محمد علی فرشچیان در همدان آماده بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارداد ساخت دانشکده فناوری نوین از سال ۱۳۹۰ منعقد شده است، گفت: این پروژه عمرانی دانشگاه صنعتی تا سال ۹۳ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و جزو پروژه های نیمه فعال کشور بود.

محمود نیلی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ هدف اصلی دانشگاه صنعتی همدان راه اندازی این پروژه بوده است، افزود: برای ساخت دانشکده فناوری های نوین نقشه ها، برق، سازه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و برای ادامه روند ساخت این پروژه دانشگاه صنعتی همدان ۵ ماه با بنیاد فرشچیان مذاکره کردیم.

وی با بیان اینکه بنیاد فرشچیان بیش از ۳.۵ میلیارد تومان برای ساخت این دانشکده کمک غیر نقدی به دانشگاه صنعتی داشته است؛ ادامه داد: هم اکنون برای افتتاح و ساخت دانشکده فناوری های نوین «محمد علی فرشچیان» از سوی دانشگاه و دولت ۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: دانشکده فناوری های نوین «محمد علی فرشچیان» در ۶ طبقه با ۱۵ آزمایشگاه، ۱۶ کلاس درس و یک سالن آمفی تئاتر به عنوان ساختمان و برج پژوهشی برای دانشجویان همدان بهره برداری و معرفی می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان عنوان کرد: دانشکده فناوری های نوین «محمد علی فرشچیان» روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه با حضور خانواده بزرگوار مرحوم فرشچیان و مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 4244825

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