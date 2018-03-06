خرید و فروش سمندر لرستانی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، با فرا رسیدن ایام پایانی سال و احتمال افزایش خرید و فروش گونه های جانوری به خصوص سمندر لرستانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان طی اطلاعیه هر نوع خرید و فروش این گونه جانوری را ممنوع اعلام کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که:

به اطلاع عموم مردم، دوست داران و علاقمندان حیات وحش و محیط زیست می رساند که گونه منحصر به فرد سمندر لرستانی که در سال های اخیر و به ویژه در آستانه نوروز در سطح شهرها و اماکن مختلف به فروش می رسد، جزء گونه های به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته و هر گونه خرید و فروش این گونه جانوری غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست براساس قوانین مصوب موجود با متخلفین برخورد قانونی می نماید. بر این اساس از کلیه دوستداران محیط زیست درخواست می شود، تا در صورت مشاهده این جرم، موضوع را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ادارات تابعه؛ ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور و یا دفتر حفاظت، مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست کشور در میان گذاشته تا اقدامات قضایی لازم در این زمینه به عمل آید، شماره تلفن ۱۵۴۰ نیز به صورت رایگان و شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات مربوطه است.