پوشش حمایتی ۹درصد از جمعیت استان/حمایت از۲۵۰۰کودک دارای سوء تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: ۳۲ هزار خانوار با جمعیت ۷۸ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.

محبی تصریح کرد: محور اصلی برنامه های کمیته امداد استان تلاش برای توانمند سازی همه جانبه جامعه هدف است.

محبی با بیان اینکه تلاش داریم زمینه خروج خانواده ها از حوزه امداد را با توانمند سازی آنها فراهم کنیم، ابراز داشت: توجه به مناطق محروم، توانمند سازی و اشتغال زایی جامعه هدف از جمله هدفگذاری های مورد نظر است.

مدیرکل کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: مسکن خدمتی است که بسیار گران تمام می شود و بالغ بر ۷۰ درصد خانواده های تحت حمایت ما یا مسکن ندارند یا وضعیت مسکن آنها مناسب نیست.

محبی اظهار داشت: در قالب سند کاهش فقر استان نیازسنجی های مناسب انجام شد و در راستای اجرایی شدن سند کاهش فقر استان تفاهم نامه هایی با ۲۰ دستگاه اجرایی محقق شده است.

وی افزود: اجرایی شدن این سند، گام بسیار مهمی در محرومیت زدایی را رقم می زند.

محبی تصریح کرد: شهرستان بهمئی با ۱۸ درصد بیشترین و گچساران با ۳ درصد کمترین افراد تحت پوشش را به خود اختصاص داده است.

محبی اظهار داشت: ۵۳ درصد از کل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان در ضرایب محرومیت بالا زندگی می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان استان از پوشش ۸۷۰۰ دانش آموز، ۲۲۰۰ دانشجو و ۱۸۰ طلبه توسط کمیته امداد استان خبر داد.

محبی با اشاره به پوشش بیمه ای افراد تحت حمایت گفت: در روستاها و شهرهای مختلف استان برنامه های پوششی سلامت اجرایی می شود.

محبی عنوان داشت: ۵۱ درصد از خانوارهای تحت پوشش کمیته مداد استان، دارای زن سرپرست خانوار هستند.

محبی از پرداخت ۱۸ میلیارد تومان مستمری به جامعه هدف در ده ماهه سال جاری خبر داد و گفت: مستمری افراد تحت پوشش در سال جاری سه برابر شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان از اجرای سه هزارو ۲۹۳ طرح اشتغالزایی برای جامعه هدف در سال جاری خبر داد و بیان داشت: این طرح های با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان اجرایی شد.

محبی گفت: در راستای اجرای این طرح ها، ۹۰۰ خانوار از چرخه حمایتی ما خارج شدند.

محبی با اشاره به اهمیت آموزش جامعه هدف و توانمند سازی ابراز داشت: در ده ماهه سال جاری ۳۶۰۰ نفر از افراد تحت حمایت زیر پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

محبی گفت: همچنین در راستای افزایش سطح سلامت کودکان، ۲۵۰۰ کودک دارای سوء تغذیه تحت حمایت کمیته امداد استان قرار گرفتند.

محبی از اجرای ۱۷۳۰ مورد عملیات عمرانی شامل خرید، ساخت و تعمیر مسکن و احداث سرویس های بهداشتی با اعتباراتی بالغ بر شش میلیارد تومان کمک بلاعوض خبر داد.

محبی طرح اکرام ایتام و محسنین را از طرح های موفق اجرایی دانست و گفت: کمک های موثر و پایداری در این راستا اجرایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: طی ده ماهه اخیر ۵۶۹۶ مورد وام با اعتبار پانزده میلیارد و ۹۸۷ میلیون پرداخت شد و تاثیر خوبی در رفع مشکلات جامعه هدف داشت.

محبی گفت: در راستای هفته احسان و نیکوکاری در قالب ۵۱۳ پایگاه جمع آوری کمک ها اجرایی می شود و برنامه ریزی های مختلفی برای این هفته هدفگذاری شده است.