لزوم حمایت از ضابطان امربه معروف و نهی از منکر در جامعه

حجت الاسلام محمد مظفری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارتش جمهوری اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی خود باید جامعه ای عاری از مسائل انحرافی را تربیت کند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض مهم اسلامی بوده که در دین مبین اسلام تاکید زیادی مبنی بر یادگیری، آموزش و عمل به آن شده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا با اشاره به اینکه کارگاه های آموزشی در سطح پایگاه ها و مناطق مختلف برای ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری کلاس ها آشنایی فعالان این حوزه با ضوابط این فریضه مهم بوده تا بتوانند به نحواحسنت به وظیفه خود عمل کنند.

حجت الاسلام مظفری نژاد افزود: بر همین اساس در سطح کل پایگاه ها و مناطق، این کارگاه های آموزشی تشکیل شده که ناوگان شمال هم از جمله آنها است.

وی به برگزاری کارگاه دو روزه «امر به معروف و نهی از منکر» در شهرستان انزلی و حضور اساتید اشاره کرد و ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در آینده در مناطق مختلف کارگاه های آموزشی برگزار می شود.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم که فریضه مهم «امر به معروف و نهی از منکر» به فراموشی سپرده شود، یادآورشد: این فرضیه از واجبات بوده و با توجه به اهمیت آن باید اجرایی شود.

حجت الاسلام مظفری نژاد با تاکید بر اینکه باید از کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند حمایت کنیم، اظهار کرد: این حمایت باعث می شود تا بتوانند به نحو مطلوب و شایسته ای انجام وظیفه کنند.

وی تأکید کرد: حمایت از این افراد یکی از برنامه هایی است که در آینده نزدیک انجام می دهیم.