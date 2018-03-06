برپایی جشنواره‌ های فرهنگی زمینه ساز توسعه گردشگری فشافویه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندی شامگاه دوشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره اقوام ایرانی که در حسن آباد فشافویه برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: منطقه فشافویه به مرکزیت شهر حسن آباد از قدمت بالایی برخوردار بوده است و محل زندگی افراد اصیل و با ریشه ای می باشد که اقوام دیگر هم با مهاجرت به این شهر در فضایی تعاملی و همدلی درکنار یکدیگر زندگی می کنند.

زندی گفت: با برپایی این جشنواره که باعث توسعه گردشگری استان و شهرستان می گردد فرهنگ غنی مردم این بخش، شهر و سایر اقوام که با خونگرمی پذیرای هم وطنان بودند را به نمایش گذاشتیم.

وی افزود: جشنواره های اقوام ایرانی فرصت مناسبی برای فرهنگ و رسومات مختلف اقوام گوناگون کشور است که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و میراث داران فرهنگ و آیین کشور باشیم.

رییس شورای شهر حسن آباد بیان کرد: یکی از مفاخر ما فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است و مقام معظم رهبری به آن اشاره داشته است و می توانیم دربرابر تهاجم دشمن یعنی تهاجم فرهنگی مقابله کنیم که همان موسیقی محلی و بومی هر منطقه است.

زندی اضافه کرد: جشنواره اقوام ایرانی سبب شد مابین تفکرات متنوع و سلیقه های متفاوت همدلی ایجاد کند و در اشاعه فرهنگ بومی و سنتی به نسل آینده ساز نقش دارد.

وی گفت: در حال حاضر زندگی شهر نشینی و صنعتی فراموشی برخی از فرهنگ ها و سنن بومی و محلی را به همراه داشته است و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی مبتنی بر ظرفیت های بومی کشور یکی دیگر از رویکردهای این جشنواره است.

علیرضا زندی گفت: حمایت از صنایع دستی و توسعه آن باعث ایجاد شغل پایدار در شهر و روستا و باعث جلوگیری از مهاجرت می گردد و این گونه جشنواره ها کمک بزرگی برای عرضه صنایع دستی است.

این مسئول ادامه داد: لزوم برنامه ریزی هر چه بهتر انجام شدن این جشنواره در سال آینده می تواند نقاط ضعف امسال را بر طرف کند و برای جذب گردشگر هدف گذار باشد تا سایر مناطق گردشگری این شهر نیز به همین شکل معرفی شود.