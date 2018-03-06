پشتیبانی مردم و تلاش نیروی انتظامی زمینه ساز اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرادی امروز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان بیجار که با حضور مسولان استانی و شهرستانی در دانشگاه علوم پایه برگزار شد، اظهار داشت :طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) نیرو های مسلح دژ محکم امت اسلامی محسوب می‌شود و این دژ زینت کارگزاران اسلامی است.

وی افزود: بیشترین نیاز جامعه امنیت است چرا که در سایه امنیت، آرامش و آسایش برای مردم فراهم می شود.

حجت‌الاسلام مرادی به اقتدار ایران اسلامی اشاره و عنوان کرد :اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران با حضور گرم مردم و فعالیت های مخلصانه نظامی و انتظامی شکل می گیرد.

وی بیان کرد: نیروهای نظامی در صف اول امنیت کشور هستند و حضور بسیجیان در کنار نیروهای انتظامی در حادثه خیابان پاسداران نشان اتحاد نیروهای نظامی و انتظامی در کشور ما است.

امام جمعه بیجار از زحمات فرمانده انتطامی شهرستان بیجار تشکر کرو اظهارداست:سرهنگ چگینی فرد مخلص ،توانمند و زحمت کش است و همواره برخورد بسیار مناسبی با مردم داشتند و رفتن این نیروی خدمت گذار در بین ما کاملا محسوس است.

گفتنی است، در این مراسم از زحمات رسول چگینی تقدیر و موسی بهاری به عنوان فرمانده انتظامی جدید شهرستان بیجار معرفی شد.