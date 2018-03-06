تشکیل ۲۵۰۰ پرونده حوزه منابع طبیعی/ بازرسی تخلفات را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سهشنبه در جلسه روز منابع طبیعی در سخنانی بابیان اینکه خطر برای منابع طبیعی محسوس است اظهار داشت: اگر به خود نیاییم و از منابع طبیعی حفاظت نکنیم بر اساس هشدارهای سازمانهای جهانی ایران در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلفات منابع طبیعی
وی بابیان اینکه ما ازیکطرف مسئله کمآبی و از طرف دیگر با مسئله خشکسالی مواجه هستیم عنوان کرد: اینها خطر محسوب میشوند و اگر ما دست روی دست بگذاریم نسل آینده ما دچار مشکل خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه سالانه دو هزار و ۵۰۰ پرونده تخلفات حوزه منابع طبیعی در دادگستری استان تشکیل میشود گفت: این عدد قابلتوجهی است و در ۵۰ سال اخیر چهار میلیون هکتار از مساحت جنگلهای ایران کاهشیافته است.
بدری بابیان اینکه در استان لرستان دو هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل میشود که بهسرعت رسیدگی میشوند گفت: مجازات نیز بازدارنده است اما این راهحل موضوع نیست و باید در این رابطه چارهاندیشی شود و دستگاههای مرتبط به میدان بیایند و از تخلفات پیشگیری کنند.
روند رو به رشد تخلفات
وی بابیان اینکه این تخلفات یا بر اساس نیاز شخصی است و یا منفعت شخصی گفت: در استان لرستان این تجاوزها به منابع طبیعی، تصرفات و قطع درختان بیشتر بر اساس نیز شخصی است.
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه غالب پروندههایی که در دستگاه قضایی تشکیل میشوند متهمین از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی نیز شدت مجازات، افزایش هزینهها و ... برای پیشگیری از روند رو به رشد تخلفات، تصرفات و تجاوزات به منابع طبیعی است.
بدری بابیان اینکه بااینوجود آمار تخلفات در این حوزه رو به رشد است عنوان کرد: چاره کار این بوده که دولت برای تأمین معاش روستائیان و اقشار محروم چارهاندیشی کند و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
وی بابیان اینکه کسی که درخت بلوط ۳۰۰ ساله را قطع میکند و از این درخت زغال تهیه میکند به دلیل نیاز شخصی است افزود: نقش بهرهوری کشاورزی در اقتصاد ایران ۱۲ درصد است و ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع آبی صرف مصارف کشاورزی میشود.
چالش کمبود آب و خشکسالی
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه این در حالی است که کشور ما با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه است افزود: این امر برای اقتصاد کشور که با این بحرانها مواجه بوده فاجعه است.
بدری با تأکید بر اینکه باید درجایی در بهرهوری زیاد از زمین متوقف شود افزود: سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در ایران بینتیجه است و این در حالی است که صنعت ما بهواسطه تحریمها در حال تعطیلی است و عده زیادی از صنعت گران ورشکسته شدهاند و آمار بیکاری نیز در حال افزایش است.
وی بابیان اینکه جوانی که نیاز به شغل، ازدواج و تأمین معیشت زندگی دارد تنها راهحلش دستاندازی به منابع طبیعی، درختان است افزود: درعینحال من احساس خطر میکنم و البته اعتقاد ندارم که با مجازات میتوانیم این وضعیت را کنترل کنیم.
دستگاهها خسارت به منابع طبیعی را جبران کنند
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت اهمیت و توجه به منابع طبیعی گفت: دستگاههای اجرایی نیز در اجرای پروژههای خود مکلف هستند که بخشی از اعتبار را برای جبران خسارتی که به طبیعت وارد میکنند اختصاص دهند.
بدری با تأکید بر اینکه اداره کل بازرسی استان نیز باید این مسئله را بهطور حتم پیگیری کند افزود: اگر درجایی کوتاهیهایی از طرف ادارات دولتی صورت میگیرد باید برخورد صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ما وظیفهداریم که مصالح کشور را اولویت قرار دهیم نه مسائل شخصی، قبیلهای، قومی را گفت: به دلیل این ملاحظهکاریها در خیلی از بخشهای کشور دچار مشکل شدهایم.
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