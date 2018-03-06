مردم قدرت خرید گوشت قرمز را ندارند

اصغر پورباطنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر قیمت گوشت مخلوط یعنی گوشت بز و میش درجه ۲، کیلویی ۴۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه گوشت با استخوان ۳۱ هزار تومان است و گوشت بره بدون استخوان کیلویی ۵۰ هزار تومان است، ادامه داد: گوشت بره درجه یک با دنبه، گوشت با استخوان و دنده ۴۳ هزار تومان محسوب می شود.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر قیمت گوشت افزایش نخواهد یافت و احتمال اینکه بعد از عید قیمت گوشت کاهش یابد، وجود دارد.

کاهش قدرت خرید گوشت قرمز نسبت به ۱۰ سال گذشته

وی با بیان اینکه امروز با کمبود گوشت در بازار مواجه نیستیم زیرا مردم قدرت خرید گوشت را ندارند و همین میزان موجود در بازار هم جوابگوی نیاز مردم خواهد بود، ادامه داد: امیدواریم که قیمت گوشت از این میزان بالاتر نرود چون روی همین قیمت هم مردم قادر به خرید گوشت نیستند.

باطنی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی مردم به سمت خرید گوشت های جایگزین از جمله بوقلمون رفته اند یا خیر، گفت: بله حتی گوشت گوساله و گاو را جایگزین مصرفی گوشت گوسفند و بره کرده اند.

وی اعلام کرد: نسبت به ۱۰ سال پیش قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.