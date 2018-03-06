به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان که در خصوص برنامه های صورت گرفته در استقبال از فصل بهار برگزار شد، بابیان اینکه پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است، گفت: توجه به فضای سبزشهرها به عنوان کانون تمرکز فعالیت و زندگی در حقیقت توجه به ریه های تنفسی شهر ها است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه درختکاری و توجه به فضای سبز در ایران دارای پشتوانه ای دینی، ملی و علایق سنتی و تاریخی است، گفت: در دین مقدس اسلام و در بسیاری از احادیث و روایات مردم به کاشت درخت تشویق و ترغیب شده اند کمااینکه در جشن های خاص ایرانیان باستان نیز درخت کاشته می شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در بیش از ۳۰ کشور جهان روزی را به عنوان روز درختکاری مدنظر قرار داده اند، گفت: در ایران نیز از ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه هفته منابع طبیعی و درختکاری است تا ازاین طریق توجه به منابع طبیعی و کاشت درخت افزایش یابد.

گردان با اشاره به اینکه باید در اجرای طرح های شهری به افزایش سرانه فضای سبز توجه شود، گفت: کاشت گونه های بومی و پایدار در فضای سبز شهر همدان باید موردتوجه باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تاکید بر اجرا و توسعه شبکه آبیاری مکانیزه و زیرسطحی شهر همدان عنوان کرد: باید رفته رفته حذف آب شرب از آب فضای سبز که در حال حاضر ۹۷ درصد است به ۱۰۰ درصد برسد.

وی افزایش فضای سبز در اجرای طرح ها و حذف تدریجی چمن در راستای صرفه جویی در مصرف آب را مورد تاکید قرار داد و گفت: شهرداری همدان باید در اجرای پروژه های عمرانی از قطع درختان خودداری کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در ادامه به برنامه های شهرداری همدان برای استقبال از فصل بهار اشاره کرد و با بیان اینکه معمولا اواخر هر سال اقدامات برای این میزبانی تقویت می شود، تاکید کرد: نباید کارها به روز آخر ختم شود.

گردان با تاکید براینکه باید المان هایی که برای نصب در نقاط مختلف شهر همدان آماده می شود کیفی باشند و طراوت و شادابی خاصی ایجاد کنند کمااینکه تعدادی از آنها نیز ماندگار باشد و پس از ایام نوروز نیز در سطح شهر باقی بمانند، گفت: المان ها باید هر چه سریعتر نصب شود.

وی با تاکید بر خودداری از انجام کارهای عجله ای، عنوان کرد: باید تمام اقدامات تا ۲۸ اسفندماه انجام شده باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به میزبانی همدان از دو رویداد بین المللی در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد: شهرداری همدان به عنوان مسئول کمیته تبلیغات این رویداد انتخاب شده و باید در این خصوص با تمام توان کار شود.

گردان همچنین با انتقاد از آماده نشدن نرخ نامه پیشنهادی برای تاکسی و اتوبوس های شهر در سال جدید خواستار سرعت در ارائه این نرخ شد.