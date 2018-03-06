مذاکره با اعضای هیئت اقتصادی ایالت اتریش علیا در بخش های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، دیدار استاندار تهران با سفیر اتریش در ایران و قائم مقام استاندار و اعضای هیئت اقتصادی ایالت اتریش علیا صبح امروز ١٥ اسفندماه با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران، امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری،صادقی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران استانداری برگزار شد.

‎محمدحسین مقیمی در ابتدای این دیدار با اشاره به ظرفیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی گفت:روابط ایران و اتریش همواره در بخش های مختلف برقرار بوده است و به خصوص روابط اقتصادی دوطرف پس از توافق برجام در شرایط بهتری قرار گرفته است.

‎وی با تأکید بر اینکه شرکت های صنعتی مهمی از جمله خودروسازی، در استان تهران فعال هستند، تصریح کرد: اتریش از کشورهایی است که در صنعت پسماندهای خانگی به خوبی فعالیت دارد و با توجه به ظرفیت استان تهران در این بخش می توان کار مشترکی درساماندهی پسماندهای شهری میان دو طرف انجام داد.

‎استاندار تهران پیشنهاد داد: طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که مورد تأکید رئیس جمهور است،طی دو سال قرار است اجرایی شود و این ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در استان تهران است.

‎مقیمی در این دیدار با بیان اینکه صنایع “های تک” در استان تهران برای سرمایه گذاری قابلیت دارند عنوان کرد: ایجاد دفتر سرمایه گذاری مشترک میان تهران و بخش بازرگانی ایالت اتریش علیا می تواند در شناسایی موانع و بهبود تعامل اقتصادی و صنعتی دو طرف مؤثر باشد.

‎وی با اشاره به امکان سرمایه گذاری های مشترک میان تهران و ایالت اتریش علیا گفت: معاونت اقتصادی استانداری تهران ازطریق دفتر بازرگانی سفارت اتریش مقدمات برگزاری جلسات و بررسی امکان سرمایه گذاری میان دو طرف را فراهم می کند.

‎استاندارتهران گفت: دو قرارداد با شرکت های اتریشی برای ساخت بیمارستان در استان تهران منعقد شده است و امیدواریم موانع ومشکلات سرمایه گذاری میان دو کشور مرتفع شود.

‎درادامه این دیدار اشتروگل قائم مقام استاندار ایالت اتریش علیا با اشاره به اینکه روابط ایران و اتریش در بخش های اقتصادی و سیاسی دارای سابقه دیرینه است گفت: ایالت اتریش علیا یک قطب صنعتی و از نظر صادرات قوی ترین ایالت اتریش است و ایران برای اتریش علیا شریک بسیار قابل اطمینانی است.

‎وی افزود: توسعه روابط اتریش علیا با تهران در راستای انجام وظیفه ناشی از توافق برجام است و قراردادهای مهمی با شرکت های خودروسازی ایران تاکنون منعقد شده است.

‎قائم مقام استاندار اتریش علیا با اشاره به اینکه هدف ما افزایش همکاری با تهران در بخش های فناوری،صنایع خودرو و زمینه های تحقیقاتی است عنوان کرد: این همکاری فرصت مغتنمی است که برای منافع دو طرف در بخش های اقتصادی فرصت برد-برد ایجاد کنیم .

‎در ادامه اشتفان شولتز سفیر اتریش در ایران نیز با بیان اینکه ایران و اتریش همواره در طول سال های مختلف روابط خوبی داشته اند گفت: علاقه داریم توانایی های ایران و اتریش در بخش های دانش ،شیوه های آموزشی و فناوری نیز به اشتراک گذاشته شود.

‎وی با اشاره به اینکه اتریش به دنبال انجام وظایف خود برآمده از توافق برجام است عنوان کرد:پیش از سفر رئیس جمهور ایران به اتریش ،نشست کمیسیون مشترک اقتصادی در اتریش برگزار خواهد شد و در زمینه های مختلف به منظورافزایش تعامل دو کشور مذاکراتی انجام می شود.