برپایی۱۳۳۰ پایگاه برای جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۷۴ هزار و ۱۹۹ خانوار با جمعیت ۱۶۳ هزار نفر تحت پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه بیان داشت: ۱۲ هزار نفر از افراد تحت پوشش دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند.

وی، محور اصلی برنامه های این نهاد را توانمندسازی خانوارها و اشتغال عنوان کرد و گفت: طی ۱۱ ماهه گذشته ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال ۵ هزار و ۱۴۰ مددجو پرداخت کرده ایم.

خدرویسی به خدمات ارائه شده به زلزله زدگان اشاره کرد و افزود: ۲ هزار کامیون اجناس مردمی از سراسر کشور به این مناطق ارسال کردیم و ۵ ماه حقوق به حساب زلزله زدگان واریز کردیم.

وی از افزایش تعداد ۴ هزار خانوار به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه بعد از زلزله خبر داد و بیان داشت: ساخت ۱۱۰۰ واحد تخریبی مددجویان را آغاز کرده ایم.

این مسئول در خصوص جزئیات جشن نیکوکاری نیز اظهار داشت: امسال در استان برای جذب هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی مردم استان ۱۳۳۰ پایگاه در نظر گرفته ایم.

به گفته وی، این جشن در روز شانزدهم اسفندماه در ۱۰۰۰ آموزشگاه سطح استان، هفدهم اسفندماه در ۳۳۰ پایگاه در معابر و میادین و ۱۹ اسفندماه در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۴ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در جشن نیکوکاری جمع آوری شد و امسال پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی این کمک ها را داریم.

خدرویسی از شهروندان خواست که کمک های خود را از طریق *۸۸۷۷*۱# به حساب کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه واریز کنند.

وی میانگین کمک های مردمی از محل صدقات، زکات و نذورات در استان را کمتر از ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هزینه های امداد بیش از ۲۰ میلیارد تومان است.

این مسئول یادآور شد: در بحث اکرام ایتام محسنین ۲۰ هزار حامی در استان داریم که رتبه اول کشور در این زمینه به کرمانشاه تعلق دارد.

وی از پرداخت عیدی تا سه برابر و در سه مرحله به 25 هزار خانوار و جمعیت 65 هزار نفر در مناطق زلزله زده تا پایان سال خبر داد.