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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه خبر داد:

برپایی۱۳۳۰ پایگاه برای جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه

برپایی۱۳۳۰ پایگاه برای جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه از برپایی یک هزار و ۳۳۰ پایگاه در استان برای جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،   حسین خدرویسی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۷۴ هزار و ۱۹۹ خانوار با جمعیت ۱۶۳ هزار نفر تحت پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه بیان داشت: ۱۲ هزار نفر از افراد تحت پوشش دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند.

وی، محور اصلی برنامه های این نهاد را توانمندسازی خانوارها و اشتغال عنوان کرد و گفت: طی ۱۱ ماهه گذشته ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال ۵ هزار و ۱۴۰ مددجو پرداخت کرده ایم.

خدرویسی به خدمات ارائه شده به زلزله زدگان اشاره کرد و افزود: ۲ هزار کامیون اجناس مردمی از سراسر کشور به این مناطق ارسال کردیم و ۵ ماه حقوق به حساب زلزله زدگان واریز کردیم.

وی از افزایش تعداد ۴ هزار خانوار به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه بعد از زلزله خبر داد و بیان داشت: ساخت ۱۱۰۰ واحد تخریبی مددجویان را آغاز کرده ایم.

این مسئول در خصوص جزئیات جشن نیکوکاری نیز اظهار داشت: امسال در استان برای جذب هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی مردم استان ۱۳۳۰ پایگاه در نظر گرفته ایم.

به گفته وی،   این جشن در روز شانزدهم اسفندماه در ۱۰۰۰ آموزشگاه سطح استان، هفدهم اسفندماه در ۳۳۰ پایگاه در معابر و میادین و ۱۹ اسفندماه در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۴ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در جشن نیکوکاری جمع آوری شد و امسال پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی این کمک ها را داریم.

خدرویسی از شهروندان خواست که کمک های خود را از طریق *۸۸۷۷*۱# به حساب کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه واریز کنند.

وی میانگین کمک های مردمی از محل صدقات، زکات و نذورات در استان را کمتر از ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هزینه های امداد بیش از ۲۰ میلیارد تومان است.

این مسئول یادآور شد: در بحث اکرام ایتام محسنین ۲۰ هزار حامی در استان داریم که رتبه اول کشور در این زمینه به کرمانشاه تعلق دارد.

وی از پرداخت عیدی تا سه برابر و در سه مرحله به 25 هزار خانوار و جمعیت 65 هزار نفر در مناطق زلزله زده تا پایان سال خبر داد.

کد مطلب 4244868

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