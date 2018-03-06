تاریخ پایان اجرای نمایش های تماشاخانه سنگلج مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «چیدا» به نویسندگی مسعود شاکرمی و کارگردانی احسان ملکی تا ۲۵ اسفند و نمایش «در مه بخوان» به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی مسعود طیبی تا ۲۳ اسفند به اجراهای خود ادامه می دهند.

نمایش «چیدا» بر اساس ادیپ شهریار نوشته سوفوکل شکل گرفته است. اوور پیش از آن‌که متولد شود موهایش آبی شده، او برای به دست‌ آوردن سیب و تغییر رنگ موهایش سفری را آغاز می‌کند و در طول این سفر پدر خود را کشته و با مادرش ازدواج می‌کند ... .

در این نمایش مسعود شاکرمی، شیماء ملکیان، نیکان راست قلم، محمد رضا خادمی، سعید زارع، نساء یوسفی، صفا کوشا، شهلا رحیمی، ثنا عقابیان، پانته آ احمد خان، شیوا موسی زاده، انیس ارشیا ایفای نقش می کنند.

نمایش «در مه بخوان» نیز برشی از زندگی شش معلم از مناطق مختلف کشور است که برای یک دوره ۵ ساله خدمت به روستایی دور افتاده در شمال کشور رفته و در خانه معلم ساکن هستند.

در این نمایش محمدرضا آزادفرد، رضا بهرامی، بهروز پناهنده، کهبد تاراج، سهیل ساعی، الهه شه پرست، محمد صادقی، امیر عدل پرور، علیرضا قیدری و بهروز کاظمی بازی می‌کنند.

نمایش «چیدا» تا ۲۵ اسفند ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۸ و نمایش «در مه بخوان» هر روز به جز شنبه ها ساعت ۲۰ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود.