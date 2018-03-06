اکنون میدان جنگ ما با دشمنان بسیارمتنوع و به روز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه ری که با حضور دادستان و دیگر مسئولین در فرهنگسرا ولاء شهرری سالن همایش حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: آنچه بر عمر انقلاب گذشت این حس ایجاد شده است که این ظرفیت خدادادی و نعمت الهی که نصیب مردم ایران شده به این سادگی ها قابل براندازی نیست و لذا رویکر آمریکایی ها تغییر کرده است و آنچه از گزارشات آمریکا به گوش می رسد این است که اجزا و ارکان جمهوری اسلامی در آمریکا تحریف شده و برای هر ارکان کارشناسان خاص وجود دارد و این کار پیچیدگی میدان نبرد را برای ما بیشتر کرده است.

وی گفت: در میدانی با دشمن می جنگیم که به شدت وسیع، متنوع و بروز است بر اساس آموزه های دینی معتقدیم به اراده الهی در توجه به کسانی که در این مسیر قدم برداشتند منتهی بر اساس همین آموزه ها انتظار داریم اقداماتی در جلوه ی حق متصور شود.

شاهچراغی بیان داشت: در میدان مبارزه عوامل موثری را لازم داریم که بخشی از آن در ملت وجود دارد و بخشی دیگر اعتقاد به آرمان های انقلاب و اعتقاد به باورهایی است که حضرت امام (ره) مدل عملیاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی را به اجرا درآورده است و این مدل حکومت در حوزه جغرافیایی سیاسی دنیا بی نظیر و بی بدیل است.

وی گفت: سرگردانی و عدم موفقیت دشمن دلیلش همین نوع حکومت است یعنی حکومتی که در راس آن شخصیتی بی نظیر و عالم و مرجع تقلید، متفکر سیاسی و آگاه به تمام معنا در همه ی عرصه ها که امروز جلوه ی این ویژگی ها در شخصیتی به نام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه ای است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) تهران افزود: این جایگاه و ارکانی که در نظام سیاسی ما تعریف شده، نیروهای مسلح و مخصوصا وجود روحانیت یا عالمان عامل و بسیج که به معنی مردم سازمان یافته است همیشه در طول تاریخ انقلاب در این ۴۰ سال هر جایی با آمریکایی ها مواجه شدیم پیروز میدان بودیم مخصوصا در عرصه های نظامی و امنیتی و بی توجهی به کاخ سفید آمریکا همه ماحصل ویژگی های بی نظیر انقلاب اسلامی است.

وی در پایان بیان داشت: بعد از ایمان و اعتقاد به باور ها و اصول اساسی نظام اسلامی همراهی همدلی همکاری ضرورت ایستادگی در جبهه حق است و این را بدون وحدت و یکپارچگی نمی توانیم تصور کنیم و توجه به جایگاه ولایت و رهبری است که در بدنه مردم جاری است و مسئولین هم همین گونه عمل می کنند و هر کسی هم به غیر از این مسیر برود باخته است.