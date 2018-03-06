به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح سه‌شنبه در جشن تکلیف دو هزار دانش آموز دختر شهر بوشهر اظهار داشت: در آستانه میلیاد حضرت زهرا و روز زن شاهد جشن تکلیف دانش‌آموزان بوشهری هستیم که از امسال برنامه‌های عبادت خود را مرتب و منظم انجام می‌دهند.

سیروس فتحی با تقدیر از برنامه‌های اجرا شده در این مراسم و برگزاری باشکوه آن اضافه کرد: در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان بوشهر نیز چنین جشن‌هایی را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم که منظم و با کیفیت برگزار شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر پایه سوم ابتدایی و بیش از هفت هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز پسر پایه هشتم و در مجموع ۱۸ هزار دانش‌آموز به سن تکلیف رسیدند.

وی بیان کرد: حضور در برنامه‌های عبادی و دینی و مذهبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید دانش‌آموزان تلاش کنند که حضوری مناسب در این برنامه‌ها داشته باشند.

فتحی ادامه داد: امروز جشن تکلیف دانش‌آموزان عالی‌شهر نیز همزمان در عالی‌شهر در حال برگزاری است و در دیگر نقاط استان نیز چنین برنامه‌ای را داریم.

نماز جماعت ظهر و عصر دانش‌آموزان به امامت آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می‌شود.